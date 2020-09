Bonn (www.aktiencheck.de) - Seit Ende März ist der Kupferpreis um fast 50 Prozent gestiegen, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden bei der Postbank.



Hauptgründe seien eine verstärkte Nachfrage aus China sowie eine pandemiebedingt geringere Förderung gewesen. Chilenische Minen, die für 30 Prozent des weltweiten Kupferabbaus stünden, hätten es hingegen geschafft, die Produktion nahe am Vor-Coronavirus-Niveau zu halten. Obwohl Kupfer für die Hälfte der chilenischen Exporte stehe, habe der heimische Aktienmarkt nur wenig vom Höhenflug des roten Metalls profitieren können.



Codelco - der größte Kupferproduzent der Welt - sei in Staatsbesitz. Viele weitere in Chile aktive Bergbauunternehmen würden aus dem Ausland stammen. Der chilenische Aktienmarkt werde hingegen von Energieunternehmen und Finanzdienstleistern dominiert. Sie stünden für mehr als die Hälfte der Marktkapitalisierung und würden noch immer unter den Folgen der Pandemie leiden, die Chile heftig getroffen habe. Auf Jahressicht liege der Gesamtmarkt in Euro noch immer bei minus 23 Prozent. Die Maßnahmen gegen das Coronavirus würden nur langsam zurückgenommen - und so lasse eine Kurserholung weiterhin auf sich warten. (10.09.2020/ac/a/m)



