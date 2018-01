Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise gerieten gestern wegen eines aufwertenden US-Dollar unter Druck, so die Analysten der Commerzbank.



Brent falle am Morgen auf 69 USD je Barrel, WTI unter 65 USD je Barrel. Die Marktteilnehmer dürften aber auch auf den kräftigen Anstieg der Bohraktivität in den USA reagiert haben, den Baker Hughes am Freitagabend berichtet habe. Demnach sei die Zahl der aktiven Ölbohrungen in der letzten Woche um 12 gestiegen, was dem stärksten Wochenanstieg seit zehn Monaten entspreche. Die Bohraktivität habe mit 759 Ölbohrungen das höchste Niveau seit Anfang September erreicht. Die US-Rohölproduktion sei in den letzten Monaten trotz stagnierender Bohraktivität kontinuierlich gestiegen. Denn aufgrund von enormen Produktivitätsfortschritten könne heute deutlich mehr Rohöl pro Bohrloch gefördert werden als noch vor einigen Jahren.



Zudem bestehe eine zeitliche Verzögerung von ca. zwei Monaten zwischen Bohraktivität und Produktion, sodass der Produktionsanstieg im Herbst teilweise auch auf den Anstieg der Bohrungen bis zum Sommer 2017 zurückzuführen gewesen sei. Mit der nun wieder anziehenden Bohraktivität stünden die Zeichen für die Ölproduktion in den kommenden Monaten auf Anstieg. Die US-Energiebehörde erwarte für dieses Jahr einen Produktionsanstieg in den USA um knapp 1 Mio. Barrel pro Tag. Der von der EIA erwartete Anstieg der globalen Ölnachfrage werde dadurch mehr als zur Hälfte abgedeckt. Da die Ölproduktion auch anderswo wachse - insbesondere in Kanada und Brasilien -, dürfte das Nicht-OPEC-Angebot sogar stärker steigen als die globale Nachfrage. Für die OPEC bedeute dies ein Verlust an Marktanteilen und keinerlei Spielraum für eine Erhöhung der Produktion. (30.01.2018/ac/a/m)





