Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind weiter im Korrekturmodus, so die Analysten der Commerzbank.



Brent sei in der Nacht bis auf 65 USD je Barrel gefallen. Damit notiere Brent seit Jahresbeginn im Minus. WTI handele bei 61,5 USD je Barrel noch knapp über dem Jahreseinstandsniveau. Es zeige sich mittlerweile deutlich, dass das Ölpreisniveau von Ende Januar zu hoch gewesen sei, um den Ölmarkt langfristig im Gleichgewicht zu halten. Denn die US-Ölproduktion steige inzwischen so stark, dass ein erneutes Überangebot drohe, wenn die OPEC nicht freiwillig auf Marktanteile verzichte. Derzeit werde dies nur durch hohe unfreiwillige Produktionsausfälle in Venezuela überlagert. Dass der Ölmarkt keineswegs angespannt sei, hätten die gestrigen US-Lagerdaten gezeigt. Die US-Rohölbestände seien trotz einer überraschend hohen Rohölverarbeitung um 1,9 Mio. Barrel gestiegen.



Die Benzin- und Destillatebestände hätten wegen der höheren Raffinerietätigkeit noch stärkere Zuwächse von 3,4 Mio. bzw. 3,9 Mio. Barrel verzeichnet. Besonders auffällig sei der kräftige Anstieg der Rohölproduktion um 330 Tsd. auf ein Rekordniveau von 10,25 Mio. Barrel pro Tag gewesen. Der Produktionsanstieg sei aber lediglich auf die Anpassung an die neuen Produktionsschätzungen der US-Energiebehörde vom Vortag zurückzuführen gewesen. Laut EIA-Monatsbericht solle die US-Rohölproduktion im Februar bei 10,26 Mio. Barrel pro Tag liegen. Dennoch scheine dies einige Marktbeobachter überrascht zu haben. China habe im Januar laut Zollbehörde eine rekordhohe Menge Rohöl von 9,57 Mio. Barrel pro Tag importiert, was den Preisverfall zunächst habe stoppen können. Eine Preiserholung bleibe bislang allerdings aus. (08.02.2018/ac/a/m)





