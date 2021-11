Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Enel-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

7,183 EUR -0,99% (05.11.2021, 09:24)



Borsa Italiana-Aktienkurs Enel-Aktie:

7,175 EUR -1,06% (05.11.2021, 09:25)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (05.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) unter die Lupe.Die Neunmonatszahlen von Enel seien im Jahresvergleich leicht rückläufig gewesen, da die globale Energiekrise nicht ganz spurlos am italienischen Versorger vorbeigegangen sei. Gleichzeitig sei der Ausbau erneuerbarer Energien weiter vorangetrieben worden; dieses Jahr sollten es 5,3 Gigawatt mehr werden.Der italienische Stromversorger Enel habe in den ersten neun Monaten 2021 einen Rückgang des bereinigten Betriebsergebnisses (EBITDA) von 4% auf EUR 12,6 Mrd. im Jahresvergleich verzeichnet, zum einen aufgrund hoher Einmaleffekte im Vorjahr, und zum anderen aufgrund zeitlich beschränkter Belastungen aus der Trockenheit und Gasknappheit in Chile, der Abwertung des brasilianischen Real sowie der Maßnahmen der italienischen und spanischen Regierung, Haushaltskunden vor Strompreisspitzen zu schützen. Trotz dieser Einmaleffekte, die eine grundsätzlich positive organische Entwicklung überlagert hätten, hätten die Ergebnisse leicht über den Markterwartungen gelegen.Zudem habe Enel das Investitionsprogramm vor allem in erneuerbare Energien fortgesetzt. So seien in Q1-Q3 21 bereits 2,3 Gigawatt an Wind- und Solaranlagen fertiggestellt worden und in Q4 sollten noch einmal 3,0 Gigawatt folgen. Zudem sei der Kauf von 527 Megawatt an Wasserkraftwerken für EUR 1 Mrd. abgeschlossen worden.Der Ausblick für das Gesamtjahr sei bestätigt worden: Bei einem EBITDA von EUR 18,7 bis 19,3 Mrd. werde von einem Nettogewinn von EUR 5,4 bis 5,6 Mrd. gerechnet. Die für Januar geplante Interimdividende sei wie erwartet auf EUR 0,19 je Aktie angehoben worden (EUR 0,38 je Aktie für das Gesamtjahr 2021).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.