Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (05.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der italienische Energieversorger Enel habe gestern vorläufige Zahlen zum Gesamtjahr 2020 berichtet. Der Umsatzrückgang um 19% im Jahresvergleich auf EUR 65 Mrd. habe der Entwicklung der vorigen Quartale entsprochen und sei stark durch die Pandemie geprägt gewesen, da der Endkundenverbrauch sowohl im Vertrieb (-7,4% im Jahresvergleich) als auch in den Netzen (-4,5%) gesunken sei. Zudem seien die Rohstoffhandelsaktivitäten in Spanien und Italien rückläufig gewesen und das Lateinamerika-Geschäft habe zusätzliche Währungsverluste gebracht.Das um Sondereffekte bereinigte, gewöhnliche EBITDA habe mit EUR 17,9 Mio. das Niveau des Vorjahres halten können, sei allerdings leicht unter dem im November 2020 verkündeten Zielwert von EUR 18 Mrd. zu liegen gekommen. Der Konsensus könne allerdings zufrieden sein, denn er habe bei exakt EUR 17,9 Mio. gelegen. Besonders erfreulich sei der Beitrag der Erneuerbaren-Sparte Enel Green Power gewesen, die dank neuer Kapazitäten und höherer Produktion einen höheren Ergebnisbeitrag habe leisten können, sowie den Effekten der Restrukturierung in Erzeugung und Handel in Europa. Negativ hätten sich die oben bereits erwähnten Verbrauchsrückgänge und Währungseffekte ausgewirkt. Auf berichteter Basis sei das EBITDA im Jahresvergleich um 5% auf EUR 16,8 Mrd. gesunken.Die finalen Zahlen für 2020 und die Verteilung des Jahresgewinns, sprich die Dividende, würden am 18. März 2021 berichtet. Dann sollte das Management auch einen Ausblick parat haben, vor allem, ob der im November angekündigte Zielwert beim bereinigten EBITDA von EUR 18,7 bis 19,3 Mrd. im Jahr 2021 halten werde. Die Veröffentlichung zu den vorläufigen Zahlen selbst sei leider zu knapp gehalten gewesen, als dass eine bestimmte Richtung zu erkennen gewesen wäre.Die letzte Empfehlung für die Enel-Aktie lautete "kaufen", so Helge Rechberger und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.02.2021)Offenlegungen12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.