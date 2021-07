Börsenplätze Enel-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

7,85 EUR -2,10% (30.07.2021, 12:26)



Borsa Italiana-Aktienkurs Enel-Aktie:

7,862 EUR -1,91% (30.07.2021, 12:39)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (30.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) unter die Lupe.Enel habe im abgelaufenen H1 21 einen im Jahresvergleich fünfprozentigen Rückgang des bereinigten Betriebsergebnisses vor Abschreibungen (EBITDA) auf EUR 8,36 Mrd. verzeichnet, habe damit aber die Markterwartungen leicht übertreffen können. Dies sei vor allem auf Verbesserungen im zweiten Quartal zurückzuführen gewesen, das dank steigender Einnahmen in den Bereichen erneuerbare Energien, Endkundenverkauf und Netze bereits wieder eine positive Entwicklung genommen habe, die nicht nur auf geringere Belastungen aus der Covid-19 Pandemie zurückzuführen gewesen sei. Der Stromtransport sei um 11% gestiegen und die Absatzmengen seien im Jahresvergleich um 19% nach oben geklettert. Außerdem habe Enel im abgelaufenen Halbjahr weniger von positiven Einmaleffekten als im Jahr zuvor profitiert. Das bereinigte Nettoergebnis sei dann nur noch leicht auf EUR 2,3 Mrd. gefallen und sei genau bei den Analystenerwartungen zu liegen gekommen. Der Jahresausblick und die Garantiedividende von EUR 0,38 je Aktie seien bestätigt worden.Das Management habe bekräftigt, weiter zügig bei erneuerbaren Energien wachsen zu wollen und die Schließung von 2,9 Gigawatt Kohlekraftwerken im laufenden Geschäftsjahr bestätigt. Allein in Q2/2021 habe Enel 1,1 Gigawatt an neuen Wind- und Solaranlagen in Betrieb genommen. Steigenden Investitionsausgaben in diesem Jahr stehe der Verkauf der Telekom-Tochter Open Fiber gegenüber. Zudem stehe ein Börsengang der brasilianischen Tochter im Raum.Unsere letzte Empfehlung für die Aktie von Enel lautete "Kaufen", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 30.07.2021)Offenlegungen12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity