XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

8,186 EUR +0,07% (10.02.2020, 14:35)



Borsa Italiana-Aktienkurs Enel-Aktie:

8,181 EUR +0,05% (10.02.2020, 14:46)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (10.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF).Das operative EBITDA sei nach vorläufigen Daten im Geschäftsjahr 2019 um 11% auf 17,9 (Vj.: 16,16) Mrd. Euro gestiegen und habe damit leicht die Analystenerwartung (17,83 Mrd. Euro) sowie die erst im November 2019 erhöhte Guidance (17,8 (zuvor: 17,4) Mrd. Euro) übertroffen. Das berichtete EBITDA (+9% auf 17,7 (Vj.: 16,35) Mrd. Euro) sei hingegen leicht hinter der Analystenerwartung (17,77 Mrd. Euro) zurückgeblieben. Die Kennzahl Nettofinanzverschuldung/operatives EBITDA habe per Ende 2019 bei rund 2,5 (31.12.2018: 2,5) und damit ebenfalls leicht besser gelegen als in Aussicht gestellt (2,6). Zum bereinigten Nettoergebnis (Guidance: rund 4,8 Mrd. Euro) und zur Dividende im abgelaufenen Geschäftsjahr (allerdings Mindestdividende: 0,32 Euro/Aktie) habe sich Enel - wie üblich bei der Bekanntgabe der Eckdaten - noch nicht geäußert.Enel weise durch den Kapitalmarkttag (November 2019; Strategieplan bis 2022 vorgestellt) nach Ansicht des Analysten weiterhin eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Visibilität der zukünftigen Geschäftsentwicklung bei gleichzeitig überdurchschnittlichem Gewinn- und Dividendenwachstum (bereinigtes EPS CAGR 2019-2022e: 8%; Mindest-DPS CAGR 2019-2022e: 8%) auf. Die Dividendenrendite (u.a. 2020e: 4,4%) sei seines Erachtens attraktiv. Die gestiegenen Konjunkturunsicherheiten (Coronavirus) würden der Enel-Aktie als defensives Investment (Versorger mit hohem Anteil an regulierten Erträgen (Netzgeschäft, Erneuerbare Energien)) entgegenkommen. Die politischen Risiken in wichtigen Hauptmärkten des Versorgers würden nach Meinung des Analysten jedoch hoch bleiben.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Enel-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 7,80 Euro auf 8,40 Euro erhöht. (Analyse vom 10.02.2020)Börsenplätze Enel-Aktie: