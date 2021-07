XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (30.07.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Energieversorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) weiterhin zu kaufen.Das bereinigte/operative Zahlenwerk für das zweite Quartal 2021 habe sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen bewegt. Der Energieversorger habe beim operativen EBITDA im Gegensatz zum Auftaktquartal wieder einen Anstieg (y/y) ausweisen können (aber Q1-Q2 wegen Q1 Rückgang). Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021, der auf dem Kapitalmarkttag im November 2020 (Zeitraum 2021-2023) bekannt gegeben worden seien, sei erneut wiederholt worden. Zu den bisherigen Zielen für die beiden Folgejahre habe sich Enel im Rahmen des Q2-Berichts nicht explizit geäußert. Das Geschäftsmodell sei strukturell und regional ausgewogen.Der Analyst sei von der Strategie nach wie vor überzeugt (sollte zu kontinuierlichen Ergebnis- und Dividendensteigerungen führen). Die Trends in der Energiewelt seien per Saldo (steigender Bedarf an Erneuerbaren Energien und Netzen vs. sinkender Bedarf an konventioneller Stromerzeugung) positiv für den Enel-Konzern. Seine Prognosen habe der Analyst teilweise gesenkt (u.a. berichtetes EPS 2021e: 0,49 (alt: 0,53) Euro; bereinigtes/operatives EPS 2022e: 0,58 (alt: 0,59) Euro).In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die Enel-Aktie nach wie vor "kaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 8,70 auf 8,60 Euro gesenkt. (Analyse vom 30.07.2021)