Tradegate-Aktienkurs Enel-Aktie:

4,386 EUR -0,34% (07.04.2017, 13:29)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (07.04.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalystin Anna Maria Scaglia von Morgan Stanley:Anna Maria Scaglia, Aktienanalystin von Morgan Stanley, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) und erhöht ihr Kursziel.Das Potenzial des italienischen Unternehmens sei noch nicht angemessen eingepreist, so die Analystin. Zu den Konkurrenten sehe sie mit Blick auf 2018 weiter einen Bewertungsabschlag von mehr als 13%. Die Bedenken bezüglich der Profitabilität seien ihrer Ansicht nach überzogen.Anna Maria Scaglia, Aktienanalystin von Morgan Stanley, hat das Kursziel für die Enel-Aktie von 4,50 auf 4,80 Euro erhöht und ihr "overweight"-Rating bestätigt. (Analyse vom 07.04.2017)XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:4,389 EUR -0,59% (07.04.2017, 12:37)