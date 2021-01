Börsenplätze Endor-Aktie:



Börse München-Aktienkurs Endor-Aktie:

130,00 EUR +2,36% (20.01.2021, 10:34)



ISIN Endor-Aktie:

DE0005491666



WKN Endor-Aktie:

549166



Ticker-Symbol Endor-Aktie:

E2N



Kurzprofil Endor AG:



Die Endor AG (ISIN: DE0005491666, WKN: 549166, Ticker-Symbol: E2N) entwickelt und vermarktet High-End-Lenkräder und Controller für Spielkonsolen und PCs. Als "Brainfactory" liegt der Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und Prototypenbau führt Endor in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering").



Unter der Marke Fanatec (www.fanatec.de) verkauft das Unternehmen seine Produkte über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan. Weiterhin verkauft Endor in Kooperation mit dem Vogel Verlag Fahrschulsimulatoren.



Die Endor AG, mit Sitz in Landshut, wurde 1997 gegründet und beschäftigt derzeit 51 Mitarbeiter. Im Konzern sind weltweit inkl. freier Mitarbeiter 69 Personen für Endor tätig. (20.01.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Endor-Aktienanalyse von"AnlegerPlus News":Bereits das Geschäftsjahr 2019 verlief für Endor (ISIN: DE0005491666, WKN: 549166, Ticker-Symbol: E2N) sehr erfolgreich, wie Matthias Wahler von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichtet.Dank einer hohen Nachfrage nach den hochwertigen Lenkrädern, Cockpits und Controllern sei mit einem Umsatzsprung um 76% auf 38,8 Mio. Euro (Vj. 22,1 Mio. Euro) sogar die unterjährig angehobene Zielgröße noch übertroffen worden. Das Wachstum habe sich auf alle Vertriebsregionen weltweit erstreckt. Die Rohertragsmarge sei im Vergleich zum Vorjahr von 50,7 auf 53,7% geklettert.Obwohl sich durch neue Mitarbeiter der Personalaufwand deutlich erhöht habe, kräftig in die Entwicklung neuer Produkte investiert worden sei und nach Ausgleich der Verlustvorträge hohe Steuern zu zahlen gewesen seien, sei der Konzernjahresüberschuss um 350% auf 4,2 Mio. Euro (Vj. 0,9 Mio. Euro) nach oben geschnellt. Der Gewinn je Aktie habe sich damit von 0,49 auf 2,19 Euro erhöht. Ein wichtiges Ereignis im Geschäftsjahr 2019 sei die Gründung einer eigenen chinesischen Tochtergesellschaft gewesen. Zuvor seien in diesem Markt die eigenen Produkte über einen Vertriebspartner verkauft worden. Zudem habe Endor 2019 einen Lizenzvertrag mit der insbesondere in Nordamerika sehr populären Rennserie NASCAR abgeschlossen.Im Jahr 2020 habe sich der positive Trend fortgesetzt, wie der Vorstandsvorsitzende Thomas Jackermeier im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung am 18. Dezember vermeldet habe. Trotz weiterer kräftiger Investitionen sei erneut ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum erzielt worden. In den ersten neun Monaten habe der Umsatz auf 60,9 Mio. Euro (Vj. 26,4 Mio. Euro) mehr als verdoppelt und der Gewinn noch stärker gesteigert werden können. Neben Skaleneffekten habe Endor von einer steigenden Rohertragsmarge durch den zunehmenden Umsatzanteil von High-End-Produkten profitiert. Allerdings habe es im abgelaufenen Geschäftsjahr auch ein paar Wermutstropfen gegeben. Steuerliche Probleme in den USA und in Europa sowie eine Betrugsserie in Portugal würden das Ergebnis insgesamt mit 2,5 Mio. Euro belasten.An der Börse komme die rasante Geschäftsentwicklung gut an. Insbesondere ab Mai 2020 hätten die erkennbar positiven Auswirkungen durch die Coronakrise zu einer regelrechten Kursexplosion geführt. In der Spitze habe sich der Kurs auf 150 Euro verzehnfacht. Aktuell notiere die Aktie bei 132 Euro, was eine Marktkapitalisierung von 250 Mio. Euro bedeute. Das klinge zunächst viel. Jedoch wachse das Unternehmen derzeit in eine neue Dimension und die Marge werde sich mit dem zunehmenden Anteil der High-End-Produkte noch weiter erhöhen. Positiv sei zudem zu werten, dass die Aktie bei institutionellen Investoren auf immer mehr Interesse stoße.Trotz der bereits beachtlichen Performance kann die Endor-Aktie insbesondere an schwächeren Tagen für risikofreudige Anleger als Depotbeimischung weiterhin interessant sein, so Matthias Wahler. (Ausgabe 1/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link