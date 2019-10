ISIN Endor-Aktie:

DE0005491666



WKN Endor-Aktie:

549166



Ticker-Symbol Endor-Aktie:

E2N



Kurzprofil Endor AG:



Die Endor AG (ISIN: DE0005491666, WKN: 549166, Ticker-Symbol: E2N) entwickelt und vermarktet High-End-Lenkräder und Controller für Spielkonsolen und PCs. Als "Brainfactory" liegt der Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und Prototypenbau führt Endor in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering").



Unter der Marke Fanatec (www.fanatec.de) verkauft das Unternehmen seine Produkte über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan. Weiterhin verkauft Endor in Kooperation mit dem Vogel Verlag Fahrschulsimulatoren.



Die Endor AG, mit Sitz in Landshut, wurde 1997 gegründet und beschäftigt derzeit 51 Mitarbeiter. Im Konzern sind weltweit inkl. freier Mitarbeiter 69 Personen für Endor tätig. (25.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Endor-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Endor AG (ISIN: DE0005491666, WKN: 549166, Ticker-Symbol: E2N) unter die Lupe.Sensationell! Bei Vorstandswoche Geheim-Tipp Endor würden die Geschäfte erwartungsgemäß wie am Schnürchen laufen. Firmenchef Thomas Jackermeier habe Wort gehalten. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres seien die Erlöse um satte 79% auf 26,4 Mio. Euro expandiert. Das starke Umsatzwachstum werde von einer breiten Produktbasis getragen. Hervorzuheben seien die positiven Umsatzeffekte aus der Einführung der Podium-Serie sowie der Kooperation mit der Formel 1. Für 2019 rechne der CEO mit einem Umsatzwachstum von 22 auf ca. 35 Mio. Euro. Der Gewinn werde trotz erheblicher Investitionen schneller als der Umsatz wachsen. Die Experten hätten die Endor-Aktie Anfang April bei Kursen um 17 Euro zum Kauf empfohlen und erneut Anfang Juni bei Kursen von unter 12 Euro. Beim Nachkauf liege das Kursplus bei knapp 100%.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" meinen: Die Endor-Rally geht weiter! (Analyse vom 25.10.2019)Börsenplätze Endor-Aktie:Börse München-Aktienkurs Endor-Aktie:23,80 EUR +1,71% (25.10.2019, 09:42)