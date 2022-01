Zur Einordnung: Die am Mittwochabend veröffentlichten FED-Protokolle hätten Marktteilnehmern klare Signale für einen womöglich schnelleren Anstieg der Leitzinsen gesendet. In Phasen steigender Zinsen würden sich Unternehmen oft mit Investitionen in IT und Software zurückhalten. Zudem würden Tech-Konzerne als besonders zinssensibel gelten, weil mit höheren Zinsen die Finanzierungskosten steigen und die künftige Gewinnerwartungen in den Bewertungsmodellen abgezinst würden.



Dass die Abverkäufe insbesondere die Aktien von AMD, NVIDIA oder Adobe erwischen würden, die mit sehr hohen Bewertungen notieren würden, sei dabei nicht verwunderlich. Anleger sollten aber die Flinte nicht zu früh ins Korn werfen. Denn es sei nicht das erste Mal, dass in den vergangenen Monaten die Tech-Highflyer von Zinsängsten erfasst worden seien - und die Papiere hätten sich dank der noch immer vorherrschenden "Buy-the-Dip"-Mentalität schnell erholt.



NASDAQ 100 im Chart-Check



Auf charttechnischer Seite gebe es nach der beeindruckenden Rally des vergangenen Jahres ebenfalls noch keinen Grund bei Tech-Aktien auf die Short-Seite zu wechseln. Der NASDAQ 100 befinde sich weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrend und sowohl die 200-Tage-Linie als auch die 100-Tage-Linie seien noch intakt.



Allerdings zeige der Blick auf die Entwicklung der vergangenen Wochen klare Schwächen im Chart auf und die 50-Tage-Linie sei mit dem gestrigen Abverkauf erneut durchbrochen worden. Würden die Abverkäufe am Donnerstag weitergehen, worauf die leicht schwächeren NASDAQ-100-Futures hindeuten würden, rücke zudem die horizontale Unterstützung bei 15.500 Punkten in den Blick. Erst bei 14.880 Punkten liege dann die 200-Tage-Linie, die seit dem Ausbruch der Corona-Krise nicht mehr getestet worden sei. (06.01.2022/ac/a/m)







