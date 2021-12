Börsenplätze Encavis-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

15,70 EUR -0,63% (29.12.2021, 09:07)



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

15,70 EUR -0,57% (29.12.2021, 09:26)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 2,8 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. (29.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Keine Zeit zum Durchschnaufen bleibe bei Encavis in der sonst zu ruhigen Zeit zwischen den Feiertagen. Nach den beiden Deals am Montag und Dienstag melde der Wind- und Solarparkbetreiber am Mittwoch bereits den nächsten Erfolg. Beim eigenen Solarportfolio sei ein Ziel erreicht worden.Encavis habe den 19,99-prozentigen Anteil von Statkraft an einem spanischen 300-Megawatt-Peak-Solarpark übernommen. Der Konzern habe damit den nächsten Teil seiner eigenen Strategie ">> Fast Forward 2025" erfüllt und besitze nun seine gesamten spanischen Solarparks komplett. Auch in Frankreich, Italien und Großbritannien sei Encavis Alleineigentümer. In Deutschland und den Niederlanden sei das noch nicht ganz der Fall, insgesamt besitze Encavis aber bereits 99,6 Prozent des gesamten Solarportfolios."Konsequent setzen wir mit dem Erwerb der Minderheitenanteile an unseren Solarparks unsere Wachstumsstrategie >> Fast Forward 2025 um", so CEO Dierk Paskert. "Wann immer sich für Encavis die Chance ergibt, ausstehende Minderheitenanteile nach der Anlaufphase der Parks von unseren Entwicklungspartnern zu erwerben, nehmen wir diese Möglichkeit wahr."Anleger können auf steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link