Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) entstand im Jahr 2017 aus dem Zusammenschluss der Capital Stage AG und der CHORUS Clean Energy AG. Unter dem Namen Encavis verbinden sich heute erfolgreiche Historien und große Expertise: Zwei Solar- und Windparkbetreiber und erfahrene Dienstleister für Investitionen in Erneuerbare Energien gestalten zusammen die Zukunft.



Das Kerngeschäft der Encavis AG ist der Erwerb und der Betrieb von Solar- und (Onshore-)Windparks. Staatlich garantierte Einspeisevergütungen oder Stromabnahmeverträge von bis zu 20 Jahren liefern dem Unternehmen dabei stabile und planbare Erträge. Mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 2,2 Gigawatt ist die Encavis AG einer der führenden konzernunabhängigen Produzenten von Strom (IPP) aus Erneuerbaren Energien in Europa. An dem stetigen Ausbau des Anlagenportfolios sowie der ertragsstarken Entwicklung der Encavis AG partizipieren ihre Aktionäre über einen stabilen Verlauf des Aktienkurses sowie einer sehr attraktiven Dividendenpolitik. Die Encavis AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und im SDAX notiert. (01.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) unter die Lupe.Die herbe Korrektur bei den Green-Tech-Titeln habe auch die Encavis-Aktie stark getroffen. Seit Jahresbeginn habe die Aktie vom damaligen Mehrjahreshoch rund 35 Prozent an Wert verloren. Doch am Montag zähle der Solar- und Windparkbetreiber nun wieder zu den stärksten Aktien im SDAX. Eine Kaufempfehlung verleihe Schwung.So habe Hauck & Aufhäuser Encavis wegen der jüngsten Kursschwäche von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel mit 23 Euro bestätigt. Auf einer Investorenveranstaltung habe sich ihre positive Einschätzung bestätigt, so Analystin Alina Köhler in einer neuen Studie.Vom Corona-Crashtief habe sich die Encavis-Aktie etwa vervierfacht. Eine Konsolidierung sei da überfällig gewesen. Hinzu sei zuletzt die Angst vor steigenden Zinsen gekommen, die einen teilweise übertriebenen Abverkauf ausgelöst habe. Inzwischen habe sich gerade im Green-Tech-Bereich die Lage aber wieder beruhigt. Rückenwind vonseiten der Analysten helfe, zudem werde sich an der steigenden Nachfrage nach grünen Energien angesichts der ambitionierten Klimaziele weltweit so schnell nichts ändern.Die Aktie sei unglücklich unter den Stoppkurs des "Aktionär" gerutscht. An den guten Aussichten des Konzerns habe sich aber nichts geändert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: