Börsenplätze Encavis-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

12,10 EUR -1,47% (29.05.2020, 11:36)



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

12,30 EUR -3,00% (29.05.2020, 11:51)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

CAP



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) entstand im Jahr 2017 aus dem Zusammenschluss der Capital Stage AG und der CHORUS Clean Energy AG. Unter dem Namen Encavis verbinden sich heute erfolgreiche Historien und große Expertise: Zwei Solar- und Windparkbetreiber und erfahrene Dienstleister für Investitionen in Erneuerbare Energien gestalten zusammen die Zukunft.



Das Kerngeschäft der Encavis AG ist der Erwerb und der Betrieb von Solar- und (Onshore-)Windparks. Staatlich garantierte Einspeisevergütungen oder Stromabnahmeverträge von bis zu 20 Jahren liefern dem Unternehmen dabei stabile und planbare Erträge. Mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 1,5 Gigawatt ist die Encavis AG einer der führenden konzernunabhängigen Produzenten von Strom (IPP) aus Erneuerbaren Energien in Europa. An dem stetigen Ausbau des Anlagenportfolios sowie der ertragsstarken Entwicklung der Encavis AG partizipieren ihre Aktionäre über einen stabilen Verlauf des Aktienkurses sowie einer sehr attraktiven Dividendenpolitik. Die Encavis AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und im SDAX notiert. (29.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar- und Windpark-Betreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) unter die Lupe.Starke Zahlen, ein optimistischer Ausblick und der Ausbau des Portfolios hätten der Encavis-Aktie zuletzt ein neues Mehrjahreshoch beschert. Am Donnerstag sei der Titel nach starkem Handelsbeginn jedoch etwas unter Druck gekommen. Jetzt sei bekannt geworden, dass ein Großaktionär seine Position deutlich reduziert habe.Die Familie Heidecker, die zuletzt etwa 4,4 Prozent an Encavis gehalten habe, habe sich von knapp drei Millionen Aktien (das entspricht rund 2,15 Prozent) getrennt. Laut Mitteilung möchten Mitglieder der Familie ihr Vermögen neu strukturieren.Die Heideckers würden über ihre PELABA Anlageverwaltungs GmbH & Co. KG damit noch rund 2,26 Prozent halten, für die die Familie eine Lock-up-Frist unterzeichnet habe. "Wir stehen weiterhin zu unserem Engagement in der Encavis AG und wollen auch zukünftig die erfolgreiche Wachstumsstrategie des Unternehmens begleiten", habe Peter Heidecker zudem gesagt.Encavis bleibt ein Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link