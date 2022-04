Börsenplätze Encavis-Aktie:



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in elf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energie-erzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahme-verträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,1 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,3 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar- und Windkraftbetreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Als Betreiber von Solar- und Windkraftanlagen habe Encavis wie auch viele andere Green-Tech-Unternehmen von den Plänen der Bundesregierung schneller profitiert auf nachhaltige Energien umsteigen zu wollen. Ab Ende Februar habe der SDAX-Titel zur Rally angesetzt und habe seitdem in der Spitze ein Plus von 82 Prozent verbuchen können. Doch nun sei der starke Anstieg vorerst vorbei, die Encavis-Aktie notiere am Montagnachmittag mit über 5 Prozent im Minus.Grund für die Korrektur, die nach den kräftigen Kursgewinnen zuletzt früher oder später zu erwarten gewesen sei, sei eine von der britischen Investmentbank Barclays am Montag veröffentlichte Studie. In dieser habe Analyst Peter Crampton die Encavis-Aktie von "kaufen" auf "halten" heruntergestuft. Jedoch habe er zeitgleich sein Kursziel von 18 auf 19 Euro angehoben.Laut Crampton sei es nach der im europäischen Branchenvergleich überdurchschnittlichen Kursentwicklung im laufenden Jahr Zeit für eine Verschnaufpause. Dennoch bleibe Encavis eines der am besten positionierten Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien und habe hervorragende Wachstumsaussichten.Die Privatbank Oddo BHF gebe sich derweil optimistischer für Encavis. Das Kursziel sei am Montag von 21 auf 25 Euro erhöht und das Votum auf "kaufen" belassen worden.DER AKTIONÄR ist überzeugt und Anleger können einsteigen, so Julian Weber. (Analyse vom 11.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link