L&S-Aktienkurs Emmi-Aktie:

752,00 EUR +0,94% (02.09.2019, 15:17)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Emmi-Aktie:

823,00 CHF +2,75% (02.09.2019, 15:02)



ISIN Emmi-Aktie:

CH0012829898



WKN Emmi-Aktie:

798263



Ticker-Symbol Emmi-Aktie:

FV6



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Emmi-Aktie:

EMMN



Kurzprofil Emmi AG



Die Emmi AG (ISIN: CH0012829898, WKN: 798263, Ticker-Symbol: FV6, SIX Swiss Ex: EMMN) ist eine der innovativsten Premium-Molkereien in Europa und weltweit führend für Schweizer Käse. In der Schweiz ist das Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an Molkerei- und Frischprodukten sowie in der Herstellung, der Reifung und dem Handel von überwiegend Schweizer Käse tätig. Im Ausland agiert Emmi mit Markenkonzepten und Spezialitäten hauptsächlich in Europa und den USA.



Die Emmi AG wurde 1993 gegründet (die Wurzeln gehen aber bis 1907 zurück) und hat seinen Hauptsitz in Luzern, Schweiz. (02.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Emmi-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Emmi-Aktie (ISIN: CH0012829898, WKN: 798263, Ticker-Symbol: FV6, SIX Swiss Ex: EMMN).Chile: Emmis Surlat (Umsatz: CHF 100 Mio.) fusioniere mit Quillayes (CHF 70 Mio.): Emmi halte 73,5% an der spanischen Kaiku Group, zu welcher Surlat in Chile gehöre. Surlat werde mit Quillayes fusionieren und dabei 51,5% des neu geschaffenen Unternehmens Quillayes Surlat ausmachen, das zur Nr. 4 in Chile werde (hinter Soprole/Fonterra, Watt's und Colun). Surlat (Umsatz: CHF 100 Mio., zwei Fabriken) sei stark vertreten bei UHT-Milch und anderen Milchprodukten, Quillayes (CHF 70 Mio., zwei Fabriken) v.a. bei Käsesorten. Mit einem Gesamtumsatz von CHF 170 Mio. mache Quillayes Surlat 4,6% von Emmis Konzernumsatz aus. Die Fusion ermögliche Synergien bei Umsatz und Kosten.GJ20: Brasilien, Chile u. Mexiko würden 12% des Umsatzes ausmachen: Emmi sei 2012 mit dem Erwerb eines Mehrheitsanteils an Kaiku in den chilenischen Markt eingetreten. 2014 sei die Übernahme von 50% an Mexideli, Mexikos führendem Importeur von Spezialkäse gefolgt (Umsatz: CHF 60 Mio. = 1,6% des Konzernumsatzes). 2019 habe Emmi die Mehrheit am drittgrößten brasilianischen Milchprodukthersteller Porto Alegre erworben (CHF 200 Mio. bzw. 5,5%).Nächster Kursimpuls: GJ20-Umsatzzahlen am 29. JanuarRene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Emmi-Aktie. Das Kursziel laute CHF 800,00. (Analyse vom 02.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Emmi-Aktie: