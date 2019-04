Tradegate-Aktienkurs Emmi-Aktie:

Kurzprofil Emmi AG



Die Emmi AG (ISIN: CH0012829898, WKN: 798263, Ticker-Symbol: FV6, SIX Swiss Ex: EMMN) ist eine der innovativsten Premium-Molkereien in Europa und weltweit führend für Schweizer Käse. In der Schweiz ist das Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an Molkerei- und Frischprodukten sowie in der Herstellung, der Reifung und dem Handel von überwiegend Schweizer Käse tätig. Im Ausland agiert Emmi mit Markenkonzepten und Spezialitäten hauptsächlich in Europa und den USA.



Die Emmi AG wurde 1993 gegründet (die Wurzeln gehen aber bis 1907 zurück) und hat seinen Hauptsitz in Luzern, Schweiz. (02.04.2019/ac/a/a)



Übernahme von 66% von Leeb Biomilch - CHF 17 Mio. Umsatz: Emmi kaufe 66% der 2001 gegründeten österreichischen Leeb Biomilch, die bei Bioprodukten aus Ziegen- und Schafmilch in den Bereichen Frischmilch, H-Milch und Jogurt in Europa führend sei. Leeb Biomilch erwirtschafte mit 50 Mitarbeitenden einen Umsatz von EUR 15 Mio., dies entspreche 0,5% des Umsatzes von Emmi. Die übrigen 34% würden beim Management verbleiben. Weber schätze den Preis des übernommenen 66%-Anteils auf CHF 10 Mio.Weiterer Ausbau des Geschäfts mit Ziegenmilch: Emmi habe mit der Übernahme der kalifornischen Cypress Grove im Jahr 2010 (Umsatz im GJ10: CHF 10 Mio.) in das Geschäft mit Ziegenmilchprodukten vorgedrungen. Seitdem habe es mit mehreren ergänzenden Übernahmen in den USA und Europa sein Engagement in diesem Nischenmarkt ausgebaut. In Europa habe Emmi mit Beetinehoeve und Ziegenmilchpulver in den Niederlanden, Lacteos Caprinos in Spanien und AHV Dairy (Handelsgesellschaft, Niederlande) bereits eine gute Position auf dem Ziegenmilchmarkt.Nächster Kursimpuls: GV am 11.04.2019 (Dividende CHF 9,00 pro Aktie - Rendite 1,0%)Mit einem EV/EBITDA von 13,4 für 2019E hält Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, die Emmi-Aktie für hoch bewertet und bestätigt sein "hold"-Rating. Das Kursziel laute CHF 840. (Analyse vom 02.04.2019)