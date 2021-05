Börsenplätze Embracer Group-Aktie:



Kurzprofil Embracer Group:



Embracer Group AB (ISIN: SE0013121589, WKN: A2PS64, Ticker-Symbol: TH9A, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: THQQF) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung von Computerspielen befasst. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und Veröffentlichung von Personal Computer- (PC) und Konsolenspielen für Xbox- und PlayStation-Plattformen. Das Spiele-Portfolio des Unternehmens besteht aus dem geistigen Eigentum (IP) der eigenen Franchises und veröffentlichten Titeln, darunter Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory und Wreckfest, um nur einige zu nennen.



Das Unternehmen bietet Spiele über verschiedene Vertriebskanäle an, darunter digitale Plattformen wie Steam, PlayStation Store und Xbox Live sowie Spielekongresse und globale Einzelhändler wie Walmart, GameStop und Amazon. Das Unternehmen verfügt über rund 18 interne Spieleentwicklungsstudios und ist in mehr als 40 Ländern tätig. (21.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Embracer Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Embracer Group AB (ISIN: SE0013121589, WKN: A2PS64, Ticker-Symbol: TH9A, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: THQQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Embracer Group gehe die Puste noch nicht aus, wie die jüngsten Geschäftszahlen zeigen würden. Auch bei den anhaltenden Übernahmen sehe es so aus, als ob die Schweden jetzt erst richtig loslegen würden. Der Gaming-Highflyer bleibe damit voll auf Kurs und lege nach den Zahlen kräftig zu.Mit einem Umsatzzuwachs von 118 Prozent auf 1,97 Milliarden Schwedische Kronen (umgerechnet 195 Millionen Euro) habe die Embracer Group ihr rasantes Wachstum im vierten Geschäftsquartal (bis Ende März) weitergeführt. Deutlich verbessert habe sich dabei auch der operative Gewinn, der sich auf 1,17 Milliarden Schwedische Kronen mehr als verdoppelt habe.Insbesondere der Überraschungshit "Valheim" habe im vierten Quartal zum Erfolg beigetragen. Das Indie-Spiel sei unglaubliche 6,8 Millionen Mal in den ersten drei Monaten des Jahres verkauft worden. Ein Erfolg, der anhalten solle: Für das laufende Quartal erwarte die Geschäftsführung den Verkauf von rund einer Million "Valheim"-Kopien.Doch nicht nur das organische Wachstum der einzelnen Spiele-Studios lasse Anleger aufhorchen. Denn Embracer-CEO Lars Wingefors habe im Earnings-Call verraten, dass man mit über 150 Entwicklern beziehungsweise Publishern Übernahmegespräche geführt habe, wovon sich aktuell 20 in einem fortgeschrittenen Stadium befinden würden. Erst im März habe Embracer eine Kapitalerhöhung im Umfang von 7,6 Milliarden Schwedische Kronen durchgeführt und habe nun 17 Milliarden Schwedische Kronen (1,7 Milliarden Euro) auf der hohen Kante.Solange Embracer hier liefert, bleibt "Der Aktionär" überzeugt. Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, rät Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 21.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link