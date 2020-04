Tradegate-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

4,81 EUR +2,01% (23.04.2020, 11:45)



ISIN ElringKlinger-Aktie:

DE0007856023



WKN ElringKlinger-Aktie:

785602



Ticker-Symbol ElringKlinger-Aktie:

ZIL2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ElringKlinger-Aktie:

EGKLF



Kurzprofil ElringKlinger AG:



ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) fokussiert seine Kraft auf die Entwicklung zukunftsweisender, grüner Technologien. Diese tragen nicht nur zur CO2-Reduzierung bei, sondern helfen auch, gesundheitsschädigende Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Ruß zu vermindern. Egal, ob für den mittels Downsizing optimierten klassischen Verbrennungsmotor oder für das batterie- oder brennstoffzellengespeiste Elektroauto: Als einer von nur wenigen Automobilzulieferern weltweit entwickelt und produziert ElringKlinger bereits heute technologisch anspruchsvolle Komponenten für alle Antriebsarten.



Mit seiner Leichtbaukompetenz trägt das Unternehmen entscheidend dazu bei, das Fahrzeuggewicht und damit den Verbrauch weiter abzusenken. Partikelfilter und komplette Abgasreinigungssysteme für Anwendungen in Schiffen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Stationärmotoren sowie in Kraftwerken runden das Angebot zur Emissionsreduzierung ab. Die ElringKlinger Kunststofftechnik ergänzt das Portfolio um Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie. Seine Innovationskraft nutzt das Unternehmen gezielt für nachhaltige Mobilität und ertragsorientiertes Wachstum. Dafür engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 8.200 Menschen an 45 Standorten rund um den Globus. (23.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger warnt vor "deutlichen Belastungen" bei Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal - AktienanalyseÜber Wochen standen die Bänder bei VW, Daimler & Co still, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nun werde die Produktion schrittweise wieder angefahren. Von Rückkehr zu Normalität könne aber noch lange keine Rede sein. Es werde womöglich Jahre dauern, bis die Industrie das Produktionsniveau des Rekordjahres 2017 wieder erreiche, so Conti-Chef Elmar Degenhart im "Spiegel". Besonders getroffen von der Corona-Krise seien die Zulieferer. Sie seien kleiner als die globalen Autokonzerne und stünden viel stärker unter Kostendruck. Auch ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) könne davon ein Liedchen singen. Zwar sei das operative Ergebnis im ersten Quartal dank Effizienzsteigerungs- und Sparmaßnahmen vorläufigen Berechnungen zufolge von 6,4 Mio. auf 16 Mio. Euro geklettert. Die Erlöse seien allerdings um zehn Prozent auf 396 Mio. Euro zurückgegangen.Zudem habe der schwäbische Autozulieferer vor "deutlichen Belastungen" bei Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal gewarnt. Was das genau bedeutet, erfahren Aktionäre wohl am 7. Mai, wenn ElringKlinger seinen kompletten Quartalsbericht veröffentlicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 16/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:4,785 EUR +1,81% (23.04.2020, 11:04)