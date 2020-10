Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil ElringKlinger AG:



ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) fokussiert seine Kraft auf die Entwicklung zukunftsweisender, grüner Technologien. Diese tragen nicht nur zur CO2-Reduzierung bei, sondern helfen auch, gesundheitsschädigende Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Ruß zu vermindern. Egal, ob für den mittels Downsizing optimierten klassischen Verbrennungsmotor oder für das batterie- oder brennstoffzellengespeiste Elektroauto: Als einer von nur wenigen Automobilzulieferern weltweit entwickelt und produziert ElringKlinger bereits heute technologisch anspruchsvolle Komponenten für alle Antriebsarten.



Mit seiner Leichtbaukompetenz trägt das Unternehmen entscheidend dazu bei, das Fahrzeuggewicht und damit den Verbrauch weiter abzusenken. Partikelfilter und komplette Abgasreinigungssysteme für Anwendungen in Schiffen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Stationärmotoren sowie in Kraftwerken runden das Angebot zur Emissionsreduzierung ab. Die ElringKlinger Kunststofftechnik ergänzt das Portfolio um Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie. Seine Innovationskraft nutzt das Unternehmen gezielt für nachhaltige Mobilität und ertragsorientiertes Wachstum. Dafür engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 8.200 Menschen an 45 Standorten rund um den Globus. (15.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während der Großteil der deutschen Aktien heute unter Corona-Ängsten leide und teils stark verliere, glänze ein kleiner Automobilzulieferer: ElringKlinger. Der Kurs explodiere zeitweise um mehr als 20 Prozent auf das höchste Niveau seit Dezember, als der Small Cap ein Zwischenhoch markiert habe. Der Grund für den Kurssprung: Mit Airbus wolle man gemeinsam einen Brennstoffzellen-Antrieb für Flugzeuge entwickeln.Es sei ein echter Hoffnungsschimmer für die an schlechte Nachrichten gewöhnten Anleger von ElringKlinger. Im frühen Xetra-Handel seien die ElringKlinger-Papiere bis auf 8,63 Euro hochgesprungen. Zuletzt habe noch ein Plus von gut 15 Prozent auf 8,27 Euro zu Buche gestanden. Die Anteilsscheine von Airbus hätten sich derweil dem Kursrutsch am Gesamtmarkt nicht entziehen können und seien um mehr als drei Prozent gefallen.ElringKlinger und Airbus würden noch in diesem Jahr ein Gemeinschaftsunternehmen gründen wollen, dem der Zulieferer nun seine Technologie zur Verfügung stelle und die für die Entwicklung nötigen Komponenten liefere. Airbus habe kürzlich angekündigt, bis 2035 ein Flugzeug mit einem mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellen-Antrieb bauen zu wollen. Wasserstoff gelte als wichtiger Baustein für eine klimafreundliche Energieversorgung, da bei der Nutzung keine Treibhausgase entstünden.Analysten hätten die Kooperation der beiden Unternehmen gelobt. "Dieser Schritt ist ein Meilenstein für den Autozulieferer ElringKlinger auf dem Weg, seine Fähigkeiten im Bereich der Brennstoffzellen-Technologie zu kommerzialisieren", habe etwa der Fachmann Marc-Rene Tonn vom Analysehaus Warburg Research geschrieben. Der Konzern habe immerhin gut 20 Jahre Forschung und Entwicklung dafür investiert.Analystin Yasmin Steilen von der Commerzbank habe zwar eingeschränkt, dass vor dem Jahr 2035 kaum nennenswerte Umsatzbeiträge aus der Partnerschaft erwachsen dürften. Dennoch sei die Nachricht klar positiv, denn sie zeige, dass ElringKlinger konkurrenzfähige Produkte in diesem Segment am Start habe. Wichtig sei auch, dass die Entscheidung von Airbus eine positive Signalwirkung mit Blick auf den verstärken Einsatz der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie insgesamt haben dürfte. Die Analystin habe ihre Verkaufsempfehlung für die ElringKlinger-Aktie gestrichen.ElringKlinger sei vor allem mit Komponenten für den klassischen Verbrennungsmotor wie Zylinderkopfdichtungen groß geworden, inzwischen aber auch stark in der Entwicklung von Elektroantrieben und Brennstoffzellen engagiert. Auf der IAA im vergangenen Jahr hätten die Württemberger unter anderem Brennstoffzellen-Systeme auf Basis der eigenen PEM-Stack-Technologie gezeigt. Das traditionelle Automobilgeschäft aber laste trotz des aktuellen Kurssprungs immer noch schwer auf dem Aktienkurs.Der Zulieferer habe seit Jahren einerseits mit der Flaute am Automarkt und den internationalen Handelskonflikten, aber andererseits auch mit Kostenproblemen zu kämpfen, die kurioserweise mit einer zu hohen Kapazitätsauslastung der Werke in Nordamerika zusammenhängen würden. Denn wegen der hohen Nachfrage vor Ort habe das Unternehmen teure Extraschichten fahren und Sonderfrachten organisieren müssen.In der Summe hätten diese Belastungsfaktoren den Aktienkurs von ElringKlinger vom Rekordhoch im Jahr 2013 bei 35,51 Euro bis auf das corona-bedingte Zwischentief im März dieses Jahres bei 3,42 Euro gedrückt, während am Gesamtmarkt in diesem Zeitraum immer neue Rekorde gefeiert worden seien. Aus charttechnischer Sicht seien die Papiere derweil bereits seit Mitte September gut unterstützt, als der Kurs seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt überschritten habe.Auch wenn es bis zu zählbaren Erfolgen noch ein langer Weg ist, dürfte sich die Airbus-Kooperation für ElringKlinger auszahlen. Ein paar Stücke im Depot dürften langfristig nicht schaden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2020)