Wien (www.aktiencheck.de) - Am Freitag hat die CPI Property Group (ISIN: LU0251710041, WKN: A0JL4D, Ticker-Symbol: O5G), im Besitz des tschechischen Investors Radovan Vitek, ein Barangebot an alle IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wiener Börse-Symbol: IIA)-Aktionäre zum Erwerb ihrer Aktien angekündigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit 934.000 Aktien im Wert von rund USD 1 Mrd. habe Elon Musk ein weiteres Paket seiner Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA)-Anteile abgestoßen. Die Aktie habe 6,4% nachgegeben.Die ADRs (American Depository Receipts) des in den USA gelisteten chinesischen Fahrdienstvermittlers DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Symbol: DIDI) würden um mehr als 22% abrutschen, nachdem sich das Unternehmen nur 5 Monate nach dem Börsengang wieder von der Wall Street zurückziehen möchte. Im Gegenzug werde ein Listing in Hongkong vorbereitet. (06.12.2021/ac/a/m)