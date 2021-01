XETRA-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

154,66 EUR +13,62% (11.01.2021, 16:02)



Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

152,34 EUR +11,97% (11.01.2021, 16:12)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

186,0468 USD +11,80% (11.01.2021, 16:03)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol NYSE Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (11.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) unter die Lupe.Eli Lilly mache Millionen Alzheimer-Erkrankten Hoffnung. Der US-Medikamentenhersteller habe am heutigen Montag bekannt gegeben, dass sein experimentelles Alzheimer-Medikament vielversprechende Ergebnisse liefere. Es verlangsame den Rückgang der kognitiven Fähigkeiten und der Alltagsfunktionen bei Patienten mit frühen Formen der Krankheit. Die Eli Lilly-Aktie mache einen Sprung nach oben.Eli Lilly forsche seit einer gefühlten Ewigkeit an einem wirksamen Arzneimittel zur Behandlung von Alzheimer - bisher ohne nachhaltigen Erfolg. Erste Ergebnisse einer Phase-II-Studie würden jetzt Anlass zur Hoffnung geben, dass der Durchbruch bevorstehen könnte. Donanemab, eine auf Antikörpern basierende Behandlung, ziele auf das N3pG Beta-Amyloid ab. Eli Lilly teste es aktuell in einer klinischen Phase-2-Studie. Die vollständigen Ergebnisse könnten in naher Zukunft vorgelegt werden.Börsianer feiern die Nachricht und schicken die Eli Lilly-Aktie auf den höchsten Stand aller Zeiten, so Leon Müller von "Der Aktionär". Im Kielwasser verteuere sich auch die Biogen-Aktie. Auch die MorphoSys-Aktie könne an Wert gewinnen. (Analyse vom 11.01.2021)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie: