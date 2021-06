XETRA-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

197,20 EUR +8,03% (24.06.2021, 14:25)



Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

196,45 EUR +7,91% (24.06.2021, 14:43)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

217,10 USD -1,96% (23.06.2021, 22:10)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol NYSE Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (24.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern Eli Lilly sei auf dem Weg zur Marktzulassung für sein Alzheimer-Medikament Donanemab einen entscheidenden Schritt weiter. Die US-Medikamentenaufsicht FDA habe dem Mittel den Status als "Breakthrough Therapy" gewährt, womit eine beschleunigte Zulassung möglich sei. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe, basiere die Entscheidung der Behörde auf einer Studie der mittleren Phase 2. Der Status der "Breakthrough Therapy" werde in der Regel Medikamenten für schwere oder lebensbedrohliche Erkrankungen erteilt, die im Vergleich zu den verfügbaren Therapien eine wesentliche Verbesserung aufweisen würden.Die Eli Lilly-Aktie reagiere auf die Nachricht vor der US-Markteröffnung mit dem Sprung auf ein neues Allzeithoch. Sowohl aus charttechnischer als auf fundamentaler Sicht dürfte nun der Knoten geplatzt sein. Investierte Anleger sollten die Gewinne lassen laufen. Nachdem es jahrelang fast keine Erfolge zu melden gegeben habe, dürfe man nun hoffen, dass immer wirkungsvollere Medikamente gegen Alzheimer in Zukunft gefunden werden könnten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie: