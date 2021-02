Investments, die ökologische, soziale und Governance-Kriterien berücksichtigen würden, hätten in den vergangenen Jahren stark zugenommen und während der Pandemie weiteren Rückenwind erhalten. "Wir denken, Investoren dürften ESG-Aspekte künftig noch stärker in ihre Anlageprozesse integrieren, zumal die Regulierung zunimmt und sich die Reporting-Standards verbessern, wodurch sich wiederum auch der Performance-Beitrag von ESG einfacher abschätzen lässt", so Güttler.



Eine Umfrage im Rahmen des UBS Evidence Lab's Market Thinking Game unter institutionellen Investoren zeige zudem, dass neben regulatorischen Zwängen "die Performance von ESG-Investments" als ein Hauptanreiz gesehen werde, Geld für Nachhaltigkeitsdaten wie ESG-Ratings oder ESG-Scores auszugeben. UBS Global Research habe bei amerikanischen und europäischen Aktien untersucht, ob einzelne ESG-Kriterien die Performance beeinflussen würden, und festgestellt, dass sich die Bewertung einiger ESG-Komponenten statistisch signifikant auf die Wertentwicklung auswirke.



"Obwohl der Beitrag von ESG-Faktoren zur Performance weiter diskutiert wird, gehen wir davon aus, dass die Entwicklung von ESG-Daten und -Analysen in einer Innovationsphase bleibt und sich die Datenangebote weiter verbessern werden", sage Güttler. Eine strengere Regulierung und bessere Reporting-Standards dürften den Innovationen Auftrieb verleihen und auch die bereits eingeleitete Konsolidierung unter den ESG Datenanbietern weiter voranschreiten lassen. (25.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Das zunehmende Investoreninteresse an nachhaltigen Investments treibt die Nachfrage nach einem ganz speziellen Gut: Nach auf ESG-Kriterien abzielende Daten, so die Experten von UBS Asset Management."Die großen Indexanbieter und Marktdatenfirmen überschlagen sich geradezu beim Aufbau oder Zukauf von Angeboten im Bereich Nachhaltigkeit. Die hohe Nachfrage könnte den Markt für Nachhaltigkeitsdaten und entsprechende Dienstleistungen in den nächsten fünf Jahren auf über fünf Milliarden Dollar wachsen lassen", sage Dr. Karsten Güttler, Senior ESG Investment Specialist und Executive Director bei UBS Asset Management.