US-Branchenportal "Electrek" spreche von einer "massiven Welle" von Zell-Produktionen in den USA, die entscheidend für die "Übernahme" ganzer Branchen durch die Batterietechnologie sein werde. Verwiesen werde auf Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T), die zwar nicht in der Liste auftauche, doch etwa neue Zell-Kapazitäten in Austin, Texas aufbaue.



Dominiert werde die Liste von den Auto-Dinos GM (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM) und Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391). Wie berichtet, plane Ford ein 11,4-Milliarden-Dollar Investment mit Partner SK Innovation - das "größte Einmal-US-Investment in Elektroautos", welches je ein Autohersteller aufgewendet habe. 2030 sollten bis zu 50 Prozent der Ford-Neuverkäufe reine Elektroautos sein. Damit würde Ford rund zwei Millionen E-Autos pro Jahr absetzen - rund vier Mal so viel wie Tesla 2020 verkauft habe.



Doch auch Depot-2030-Titel Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086) werde bis 2025 mit Partner Stellantis (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01) (Peugeot, Citroën, Jeep, Fiat, Alfa Romeo) auf eine Produktion in den USA setzen. Selbst Spätzünder Toyota ziehe eine US-Fertigung hoch, was Lithium-Partner Orocobre/Allkem (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7) weiteren Rückenwind verleihen sollte - Orocobre sei einer der Favoriten für 2021 des Hot Stock Report und werde in der aktuellen 2022er-AKTIONÄR-TV-Ausgabe besprochen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Autobranche wird komplett erneuert - in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit, so Florian Söllner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Jetzt habe das Department of Energy eine Übersicht von 13 neuen Batterie-Gigafactories veröffentlicht, die ihren Betrieb bis 2025 aufnehmen würden. Acht davon seien Kooperationen zwischen Autoherstellern und Batterieproduzenten.