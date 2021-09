Börsenplätze Electronic Arts-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

109,50 EUR +1,31% (23.09.2021, 17:46)



NASDAQ-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

128,805 USD +1,90% (23.09.2021, 17:39)



ISIN Electronic Arts-Aktie:

US2855121099



WKN Electronic Arts-Aktie:

878372



Ticker-Symbol Electronic Arts-Aktie:

ERT



NASDAQ-Symbol Electronic Arts-Aktie:

EA



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (23.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gute Nachrichten brauche Electronic Arts dringend. Der schwache Gaming-Markt und ein Aufschub von "Battlefield 2042" auf Mitte November hätten jüngst zu 14 Prozent Kursverlust geführt. Der abgeschlossene Playdemic-Deal sei nun zumindest ein kleiner Lichtblick für EA und seine Anleger.Playdemic sei die bisher größte Übernahme des Kalifornischen Entwicklerstudios Electronic Arts. Die britischen Entwickler hätten 2017 mit dem Handyspiel "Golf Clash" den Durchbruch geschafft. Das Spiel habe massiv von dem Mobile-Gaming-Boom profitiert und den Entwicklern bisher 780 Millionen Dollar eingespielt. EA rechne offenbar damit, dass Playdemic in Zukunft an den "Golf Clash" Erfolg anknüpfen könne.Drei Monate nach der Bekanntgabe habe das Entwicklerstudio nun den Abschluss der Übernahme für 1,4 Milliarden Dollar verkündet. Damit erweitere EA sein Mobile-Games-Angebot und zähle mittlerweile über alle Plattformen hinweg fast eine halbe Milliarden Spieler weltweit.Der Mobile-Gaming-Sektor wachse so schnell wie kaum ein anderer. Schätzungen für 2021 würden sich auf einen Gesamtumsatz von über 110 Milliarden Dollar belaufen. Bis 2025 könnte diese Zahl auf 162,4 Milliarden Dollar steigen. Damit würde der Sektor über zehn Prozent jährlich wachsen.Langfristig bleibe die Aktie von EA aussichtsreich - doch das Sentiment sei aktuell schlichtweg zu schlecht, um auch kurzfristige Kursgewinne zu erwarten.Anleger halten sich bei EA vorerst zurück, so Robin Balke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link