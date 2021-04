Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (09.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) unter die Lupe.In den letzten Jahren seien die großen Spieleentwickler immer wieder unter Verdacht gestanden, durch sogenannte Lootboxen Kinder an Glücksspiel zu gewöhnen. Nun sei in Brasilien, welches Glücksspiel strikt verbiete, den Lootboxen in einem Regierungsausschuss erneut der Kampf angesagt worden.Man könne sich Lootboxen etwa wie ein Rubbellos vorstellen. Der Spieler kaufe eine Box und hoffe, dass sein Gewinn wertvoller sei als der Einsatz. Die erhaltenen Ingame-Gegenstände könnten kosmetischer Natur sein, aber auch einen direkten Vorteil gegenüber anderen Spielern geben würden.Problem: Über Drittanbieter könnten viele der gewonnenen Gegenstände zu echtem Geld gemacht werden. Sollte man z.B. in einer Lootbox des beliebten Sportspieles "FIFA" Christian Ronaldo als Spielerkarte gewinnen, könnte man diesen für über 700 Euro verkaufen. Aus wenigen Euro mit etwas Glück viele Euros machen - eine Ähnlichkeit zum Glücksspiel sei nicht zu übersehen. Solche Praktiken würden zwar von Electronic Arts, den Machern von FIFA, verboten, dies hindere die Spieler allerdings nicht wirklich.Seit Jahren arden daher immer mehr Politiker, Eltern und Experten ein Verbot dieser Praktiken fordern. Bis jetzt hätten sich die Entwickler aber immer herauswinden können. Sollte es in Brasilien nun zu einem Verbot kommen, könnte nicht nur der brasilianische Markt wegbrechen.EA habe es in den letzten zwölf Jahren mit FIFA besser als jeder andere Entwickler geschafft, Lootboxen zu einem wesentlichen Bestandteil der Spielerfahrung zu machen. Seitdem 2009 der Modus "Ultimate Team" eingeführt worden sei, könnten sich Spieler durch Spielen, oder Bezahlen ihr ultimatives Fußballteam erstellen.Ein unglaublich lukratives Geschäft für EA: Alleine im dritten Quartal 2020 habe der Gaming-Konzern einen Umsatz von 1,15 Mrd. USD erzielt - mehr als 75% (869 Mio. USD) hätten dabei Lootboxen und andere Mikrotransaktionen ausgemacht.Es sei noch nicht abzusehen, welche Entscheidung der brasilianische Ausschuss treffen werde. Viele Entwickler arden aber schon seit Jahren fürchten, dass ihre Lizenz zum Gelddrucken auslaufen könnte. Würden wichtige Märkte wie Deutschland oder die USA entsprechende Verbote einführen, wäre ein Kurseinbruch im zweistelligen Bereich bei von Lootboxen abhängigen Firmen wie EA nicht undenkbar.Sollten mehr Länder durchgreifen, wäre es ein klares Verkaufssignal für die EA-Aktie. Die bedrohliche Situation der Regulierung existiere allerdings seit Jahren - eine akute Gefahr für Anleger sei aktuell nicht festzustellen. Es gelte also weiterhin "long EA", da durch die anhaltende Corona-Krise noch kein Ende der Spiele-Welle in Sicht sei, so Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.04.2021)