Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Spieleentwickler Electronic Arts habe nicht nur im abgelaufenen Quartal überzeugt, sondern könne die Anleger auch mit einer optimistischen Prognose für das Weihnachtsquartal begeistern. Die Sorgen der vergangenen Wochen würden nun in den Hintergrund treten - und die EA-Aktie habe im nachbörslichen US-Handel rund 4,2 Prozent zugelegt.Electronic Arts habe im zweiten Geschäftsviertel (bis Ende September) Nettobuchungen von 1,85 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 1,58 Dollar erzielt. Damit liege der US-Konzern klar über den Schätzungen der Analysten, die nur Einnahmen von 1,76 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 1,17 Dollar erwartet hätten.Für den Umsatzanstieg von 59 Prozent seien laut Quartalsmitteilung insbesondere Sportspiele wie das neue "FIFA 22" sowie das bereits Anfang 2019 erschienene Battle-Royale "Apex Legends" verantwortlich gewesen. In beiden Titeln setze EA stark auf Ingame-Käufe."Es war das stärkste zweite Quartal in der Geschichte von Electronic Arts, mit mehr Spielern auf der ganzen Welt, die unsere führenden Franchises, neue Releases und Live-Services genutzt haben", habe Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, die Zahlen kommentiert.Analysten hätten zwar mit Bookings von 2,67 Milliarden Dollar und Gewinnen je Aktie von 3,16 Dollar etwas mehr erwartet. Doch nach der jüngsten Verschiebung von "Battlefield 2042" und den kritischen Reviews des Beta-Tests, könne die solide Prognose die Sorgen der Anleger lindern. Nach 7,7 Millionen Spielern in der Beta-Phase sei der wichtige Titel laut Management zudem in der Lage, "ein starkes Weihnachtsgeschäft" zu liefern.Nach den dramatischen Kursverlusten bei Activision Blizzard, aufgrund der Verschiebung zweier Kern-Franchises, würden EA-Anleger zudem erleichtert bleiben, dass EA mit dem Golfspiel "PGA Tour" nur ein eher unwichtiges Franchise von 2022 auf 2023 habe verschieben müssen.Rekordzahlen in Q2, keine bedeutenden Verschiebungen und ein solider Ausblick für "Battlefield 2042" - mehr könnten sich die zuletzt mehrfach enttäuschten EA-Aktionäre nicht wünschen. Ganz zurücklehnen und sich auf ein Rekord-Weihnachtsquartal freuen könnten sich Anleger jedoch noch nicht. Denn rund um das Battlefield-Release am 19. November dürfte es noch einmal spannend werden.Aktuell gilt für die EA-Aktie: dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2021)