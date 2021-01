Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

113,50 EUR +1,18% (14.01.2021, 15:31)



Nasdaq-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

136,34 USD -1,96% (13.01.2021)



ISIN Electronic Arts-Aktie:

US2855121099



WKN Electronic Arts-Aktie:

878372



Ticker-Symbol Electronic Arts-Aktie:

ERT



NASDAQ-Symbol Electronic Arts-Aktie:

EA



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (14.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) unter die Lupe.Die Gaming-Branche zähle zu den Top-Profiteuren der Pandemie und Konzerne wie Electronic Arts hätten durch Quarantäne und Lockdown Millionen gescheffelt. Die Aussicht auf einen Impfstoff habe die Euphorie vorübergehend jedoch gedämpft und zu Gewinnmitnahmen geführt. "Der Aktionär" nenne nun die wichtigsten Chartmarken, bei denen Anleger handeln sollten.Nachdem die EA-Aktie von Mitte 2018 bis April 2020 mehr schlecht als recht gelaufen sei, habe der Turbo mit Ausbruch der Coronapandemie gezündet. Vom Tief im März 2020 bei 86 Dollar bis zum Mehrmonatshoch im August bei 147 Dollar habe die Aktie mit einem Kursplus von mehr als 70 Prozent in der obersten Liga der Top-Performer gespielt.Im September sei die Party vorerst zu Ende gewesen. Der Kurs habe um über 25 Prozent auf 110 Dollar nachgegeben. Steigende Infektionszahlen, neue Beschränkungsmaßnahmen und das bevorstehende Weihnachtsgeschäft hätten ab Dezember für frische Impulse bei EA gesorgt. Der Kurs sei wie an einer Schnur nach oben gelaufen, erst bei 144 Dollar habe es eine kleine Verschnaufpause gegeben.Aktien von Gaming-Unternehmen seien wieder gefragt. Der Kurs von EA sei in technisch guter Verfassung und könne bald den Sprung zu seinen Höchstständen schaffen. Anleger sollten auch den 2. Februar im Hinterkopf behalten, an diesem Tag gibt es neue Quartalszahlen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Electronic Arts-Aktie: