Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (25.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) unter die Lupe.Electronic Arts habe kräftig zugekauft und sich für die kommenden Quartale gut aufgestellt. Langfristig schaffe das Perspektiven auch wenn es kurzfristig für die Aktie nach unten gehe.Der Zukauf von Codemasters für 1,2 Milliarden Dollar, der inzwischen abgeschlossen sei, katapultiere EA auf Platz Eins unter den Rennspiele-Publishern. Zu den eigenen Franchises wie Need for Speed und Burnout kämen die F1-Serie, Project Cars, GRID, Dirt und WRC dazu.Die Nische der Rennspiele wolle das EA-Management damit großflächig angreifen. Mit einem Netzwerk aus bereits 430 Millionen Spielern sowie dem Abo-Dienst EA Play sollten die Codemaster-Spiele künftig ein größeres Publikum erreichen. Das EA-Management glaube an den Erfolg des Genres.Der Zukauf von Glu Mobile, der von vielen Analysten als günstiger Deal gewertet worden sei, dürfte Electronic Arts künftig ebenfalls kräftig unter die Arme greifen. Der 2,1 Milliarden Dollar schwere Deal in Cash vergrößere auf einen Schlag die Präsenz von Electronic Arts auf dem wichtigen, weil schnell wachsenden Mobile-Markt.Trotz eines verhaltenen Ausblicks nach den Quartalszahlen liefere EA mit den Übernahmen seinen Anlegern attraktive Perspektiven. Kurzfristig gelte es jedoch, die Unterstützungszone bei 136 Dollar nicht zu unterschreiten.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Electronic Arts-Aktie abzuwarten und die Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 25.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link