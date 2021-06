Nasdaq-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (07.06.2021/ac/a/n)



Die Aktie des Gamingkonzerns Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) markierte am 13. Juli 2018 ihr aktuelles Allzeithoch bei 151,26 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach einer Korrekturbewegung auf 73,91 USD sei die Aktie an Weihnachten 2018 wieder nach oben gedreht und habe sich Ende Januar/Anfang Februar 2021 dem Allzeithoch stark angenähert. In den letzten Monaten habe der Wert unterhalb dieses Allzeithochs konsolidiert. Am Freitag habe er am Abwärtstrend seit Februar 2021 geschlossen. Dieser Trend liege heute bei ca. 145,24 USD.Gelinge der Aktie von Electronic Arts ein Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend bei aktuell 145,24 USD, dann käme es zu einem weiteren Kaufsignal. Im ersten Schritt könnte die Aktie an das Allzeithoch ansteigen, später wären Gewinne in Richtung 156,65 USD und ca. 169,75 USD möglich. Sollte der Wert allerdings unter 135,57 USD abfallen, würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall müsste mit einem Rücksetzer gen 123,30 USD oder sogar 110,89 USD gerechnet werden. (Analyse vom 07.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link