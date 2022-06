Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Eisenpreise waren in letzter Zeit volatil, so die Analysten von Postbank Research.



Im vergangenen Jahr seien die Eisenerzpreise von ca. 200 USD/t auf unter 100 USD/t gefallen. Bis zum Ende des Jahres seien sie dann wieder deutlich angestiegen, bevor sie in den letzten Monaten erneut unter Druck geraten seien. Die Lockdowns in China hätten sich auf die Stimmung der Stahlnachfrage ausgewirkt und dem Eisenerz, dem wichtigsten Rohstoff für Stahl, geschadet. Das Angebot sei jedoch nach wie vor knapp, da eine mögliche Lockerung der Engpässe in der Versorgungskette teilweise durch geringere Ausfuhren aus der Ukraine und Indien kompensiert würden. Da die Lockdowns in China allmählich aufgehoben werden, könnte die schlimmste Zeit für die Stahlnachfrage hinter uns liegen, so die Analysten von Postbank Research. Es seien einige geldpolitische Maßnahmen (wie die Senkung der Hypothekenzinsen) seitens der chinesischen Zentralbank PBoC angekündigt worden, die die Aussichten für die Stahlnachfrage begünstigen würden, was die Eisenerzpreise stützen dürfte. Da das Angebot begrenzt bleibe, dürfte eine Verbesserung der Nachfrage die Eisenerzpreise stützen. (07.06.2022/ac/a/m)





