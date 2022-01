Trotz der schwachen Wachstumszahlen des chinesischen BIP im vierten Quartal (vor allem Infrastruktur und Wohnungsbausektor) und wiederholt auftretender Schließungen von Stahlwerken (z.B. in Tangshan City) sei der Aufwärtstrend in den ersten Januarwochen ununterbrochen weiter gegangen. Seit Jahresbeginn seien die in Dilan gehandelten Eisenerz Futures um knapp 9% gestiegen. Angebotsseitig sei der Preisanstieg vor allem durch Störungen bei den zwei größten Eisenerzproduzenten der Welt zu erklären. Die Eisenerzimporte Chinas aus Australien (ca. 38% Marktanteil) und Brasilien (ca. 15% Marktanteil) seien um 20% geringer ausgefallen. Nach Angaben des brasilianischen Minenkonzerns Vale (ISIN BRVALEACNOR0/ WKN 897136) habe in ihren Eisenerzminen aufgrund starker Regenfälle die Arbeit zeitweise ausgesetzt werden müssen. Nach Angaben des Konzerns seien die Sicherheit der Angestellten und der Anwohner in Minas Gerais nicht gewährleistet gewesen.



In der mittleren Frist könne man wahrscheinlich mit einem Rückgang der Eisenerznachfrage rechnen. Anfang Februar stünden gleich zwei Großereignisse an, die dafür sprächen, dass viele Stahlwerke nicht voll ausgelastet oder sogar geschlossen sein würden. Zum einen stehe das chinesische Neujahrsfest an, zu dem die chinesische Produktion für etwa eine Woche praktisch still stehe (31.01. bis 04.02.). Zum anderen stünden vom 4. bis zum 20. Februar die Olympischen Winterspiele in Peking an, zu denen die Emissionsrestriktionen aufrechterhalten werden sollten, um einen smogfreien Himmel während der Spiele zu gewährleisten.



Beides seien keine positiven Signale für die emissionsintensive Stahlproduktion. Aufgrund der erwartungsgemäß erhöhten Reisetätigkeit während der beiden Großereignisse müsse auch die Null-Covid-Strategie ins Visier genommen werden. Auch wenn die chinesische Führung gewillt sei, das Virus zu kontrollieren, würden jetzt schon vermehrte Ausbrüche im Zusammenhang mit der sogenannten Omikron-Variante zeigen, dass im schlimmsten Fall größere Lockdowns wieder notwendig werden müssten, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Die Tatsache, dass ein großer Teil der Bevölkerung das Virus nicht gehabt habe und die in China momentan verfügbaren Impfstoffe einen unzureichenden Schutz bieten würden, seien keine ermutigenden Nachrichten.



Langfristig gesehen gebe es einige Aspekte, die es über das Jahr zu beobachten gelte. Dazu gehöre der Blick in die USA, wo im vergangenen Jahr Präsident Joe Biden das sogenannte Infrastructure Bill in Höhe von 1,2 Billionen USD verabschiedet habe. Allerdings seien durch das ambitionierte Infrastrukturprogramm kaum Impulse für den internationalen Stahlmarkt zu erwarten, da im Gesetz festgelegt worden sei, bei den Projekten strikt auf in den USA produzierten Stahl zu setzen. Da der US-amerikanische Markt über die letzten zwei Jahrzehnte fundamental geschrumpft sei, wäre selbst bei einer substanziellen Steigerung der Eisenerzimporte (0,4% Marktanteil) kein nennenswerter Effekt zu beobachten.



Die chinesische Eisenerznachfrage leide stark unter der schwächelnden Stahlnachfrage. Insbesondere die Investitionsaktivität im Wohnimmobiliensektor sei im vierten Quartal 2021 stark zurückgegangen. Der Sektor sei angesichts der finanziellen Schwierigkeiten mehrerer Immobilienentwickler - darunter das Unternehmen Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) - unter Druck und somit bleibe auch die chinesische Stahlnachfrage gedämpft. Allerdings sei eine leichte Beschleunigung bei der Industrieproduktion im Schlussquartal zu beobachten gewesen, sodass von dieser Seite etwas Unterstützung für die Stahlnachfrage kommen könnte. (20.01.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach dem dramatischen Absturz des chinesischen Eisenerzpreises für das meist gehandelte Future an der Dalian Rohstoffbörse Mitte November 2021 auf 525,5 CNY/Tonne ist der Preis wieder im Aufwärtstrend und erreichte heute (20.01.) 739 CNY/Tonne, berichtet Tariq Chaudhry, Junior Economist bei der Hamburg Commercial Bank.Die Schließung von chinesischen Stahlwerken aufgrund gefährdeter Emissionsziele in der zweiten Hälfte von 2021 habe den Eisenerzpreis in damals unvorhersehbare Tiefen gebracht. Die Futures seien infolge der Schließungen um etwa 42% nach unten gerauscht. Begleitet worden sei der Preissturz von der schwelenden Krise auf dem Immobilienmarkt, der für die Nachfrage nach Eisenerz essenziell sei.Der nun seit November 2021 anhaltende Aufwärtstrend beim Eisenerzpreis sei vermutlich nicht in einer fundamentalen Nachfragesteigerung begründet. Die gestiegene Nachfrage folge wohl einerseits einem saisonalen Muster, wonach im Winter die Lagerstätten für die Bauphase im Sommer gefüllt würden, und andererseits einem Mitnahmeeffekt aufgrund des relativ günstigen Preises.