Bonn (www.aktiencheck.de) - Trotz pandemiebedingt schwacher Nachfrage aus den USA und Europa bei gleichzeitig wieder ansteigender Produktion in Südamerika eilen die Eisenerzpreise von einem zyklischen Hoch zum nächsten, so die Analysten von Postbank Research.



Zuletzt habe der Eisenerzkontrakt an der Börse in Singapur erstmals die Marke von 150 US-Dollar pro Tonne übersprungen; ein Zugewinn von mehr als 60 Prozent seit Jahresbeginn. Eisenerz sei damit der Rohstoff, der sich 2020 am stärksten verteuert habe. Obgleich die Eisenerzexporte aus Brasilien auf ein Fünfjahreshoch geklettert seien, sei dieses zusätzliche Angebot durch enorme Nachfrage der chinesischen Stahlproduzenten aufgesogen worden. Bis Ende Oktober habe China 11,2 Prozent mehr Eisenerz importiert als im gleichen Vorjahreszeitraum. Marktbeobachter würden davon ausgehen, dass sowohl die chinesische Nachfrage Anfang 2021 weiter zulegen werde als auch die Nachfrage der westlichen Länder nach Erholung von den Pandemiefolgen. Allerdings scheine dies zu einem großen Teil bereits eingepreist zu sein. Spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2021 würden deutliche Preisrücksetzer drohen. (14.12.2020/ac/a/m)



