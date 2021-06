Börsenplätze Eisai-Aktie:



Eisai Co., Ltd. (ISIN: JP3160400002, WKN: 855526, Ticker-Symbol: EII, Nasdaq OTC-Symbol: ESALF) ist ein japanisches Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Tokio. Es beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter, davon rund 1.500 in der Forschung. Eisai ist auf der genannten Tokioter Börse und ist Mitglied der Topix 100 und Nikkei 225 Aktienindices. (07.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eisai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Eisai (ISIN: JP3160400002, WKN: 855526, Ticker-Symbol: EII, Nasdaq OTC-Symbol: ESALF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz umstrittener Wirksamkeit habe die FDA ein neues Alzheimer-Medikament zugelassen. Der Wirkstoff Aducanumab sei die erste neuartige Behandlungsmethode gegen die neurodegenerative Erkrankung seit rund 20 Jahren. Neben Biogen (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) sei auch Eisai an der Entwicklung beteiligt gewesen. Die Aktie des japanischen Unternehmens schieße am Montag Abend in die Höhe.Das neue Präparat solle Patienten mit Alzheimer im Frühstadium als monatliche Infusion gegeben werden und den Abbau der Geisteskraft stoppen. Wie gut Aducanumab wirke, sei allerdings umstritten: 2019 seien zwei klinische Studien zur Erprobung von Aducanumab, das unter dem Namen Aduhelm vermarktet werde, wegen fehlender Aussicht auf Erfolg abgebrochen worden. Ein internes Beratergremium der FDA habe sich gegen die Zulassung ausgesprochen."Wir sind uns der Aufmerksamkeit rund um diese Zulassung sehr bewusst", habe es nun von der US-Gesundheitsbehörde FDA geheißen. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass der Nutzen von Aducanumab größer sei als die Risiken. Der Wirkstoff werde nun weiter genau beobachtet werden, zudem müsse der Hersteller weitere Studien vornehmen. "Wenn der Wirkstoff nicht so wirkt wie vorgesehen, können wir Schritte unternehmen, um ihn wieder vom Markt zu holen."Mit Material von dpaAFX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link