Seitdem immer mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft würden, beginne sich das Blatt zu wenden. Unternehmen würden dadurch das Licht am Ende des Tunnels sehen und mehr Klarheit darüber gewinnen, wann die Rezession vermutlich enden werde - auch dies ein bedeutender Unterschied zu "normalen" Konjunkturabschwüngen. Dadurch sollten Dividendenzahlungen viel schneller als nach früheren Rezessionen wieder aufgenommen werden.



Bereits ein Drittel der europäischen Unternehmen habe erwogen, Dividenden im 4. Quartal 2020 oder in diesem Jahr auszuschütten. Dieser Optimismus habe zyklischen Werten einen Schub verliehen. Anleger seien bereit gewesen mehr Risiko einzugehen und wieder in zyklische Aktien zu investieren, die naturgemäß am schnellsten auf eine wirtschaftliche Erholung reagieren würden. Dementsprechend hätten Titel aus den Branchen Industrie, Metalle und Bergbau, Automobil, Banken und Energie hohe Gewinne verzeichnet.



Die Experten seien davon überzeugt, dass sich jetzt eine einmalige Gelegenheit für Anleger biete, Dividendenaktien zu kaufen, die im Vergleich zum breiteren Markt günstig gehandelt würden. In ihrem Income-Team hätten die Experten Positionen in Unternehmen aufgebaut, die schon lange auf ihrer Beobachtungsliste gestanden hätten, die aber bis vor kurzem aus ihrer Sicht viel zu hoch bewertet gewesen seien. Nach den Dividendenkürzungen im Jahr 2020 würden die Experten zudem davon ausgehen, dass Anleger in Zukunft wieder mit verlässlichen Ausschüttungen rechnen könnten.



Ilga Haubelt sei 2019 zu Newton Investment Management - einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management gekommen - um das Equity-Opportunities-Team des Unternehmens zu leiten. Im März 2020 sei sie zur Leiterin des Equity Income Teams ernannt worden. Davor sei Ilga Haubelt Leiterin des Bereichs Global Equities bei Deka Investments gewesen, wo sie ein Team von mehr als 20 Portfoliomanagern mit einem verwalteten Vermögen von 15 Mrd. Euro geführt habe. Dort sei sie auch die leitende Managerin des Fonds Deka DividendenStrategie gewesen, dessen Volumen innerhalb von sieben Jahren von 300 Mio. Euro auf 7 Mrd. Euro zum globalen Flaggschifffonds der Deka avanciert sei. (23.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Das vergangene Jahr war so etwas wie ein Schreckensjahr für Dividenden-Anleger, so die Experten von BNY Mellon Investment Management.