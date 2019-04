In der Summe würden die Einkaufsmanagerindices weder für Deutschland noch für die EWU auf rezessive Tendenzen in der Gesamtwirtschaft schließen lassen. Die konjunkturelle Dynamik scheine aber vorläufig schwach zu bleiben.



Die US-Einzelhandelsumsätze seien im März außergewöhnlich stark um 1,6% gegenüber dem Vormonat gestiegen, nachdem sie im Februar um 0,2% zurückgegangen seien. Die bereits positiven Erwartungen des Marktes seien damit noch weit übertroffen worden. In den starken Zahlen hätten sich deutlich gestiegene Autoabsätze und Tankstellenumsätze niedergeschlagen, wobei letztere von höheren Benzinpreisen profitiert hätten. Aber auch ohne diese Komponenten habe sich ein Zuwachs um 0,9% ergeben. In Anbetracht der auf breiter Front kräftigen Aufwärtsbewegung scheine die Schwächephase bei den Einzelhandelsumsätzen, die sich um den Jahreswechsel herum ergeben habe, nunmehr überwunden. Gleichwohl seien die Umsätze im 1. Quartal im Vergleich mit der Vorperiode kaum über Stagnation hinausgekommen, was auf ein eher moderates Wachstum des privaten Verbrauchs zu Jahresbeginn schließen lasse.



Heute stehe aus dem Euroraum lediglich der vorläufige Verbrauchervertrauensindex der EU-Kommission für April zur Veröffentlichung an. Die Analysten von Postbank Research rechnen mit einem neuerlichen leichten Anstieg um 0,2 auf dann -7,0 Punkte, was für diesen Indikator ein recht solides Niveau wäre.



Im weiteren Wochenverlauf werde es dann interessanter. Highlight sei aus deutscher Sicht sicherlich der ifo-Geschäftsklimaindex für April am morgigen Mittwoch. In den USA richte sich der Blick vor allem auf die vorläufigen BIP-Daten für das 1. Quartal, die am Freitag bekannt gegeben würden. (23.04.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die am Donnerstag letzter Woche veröffentlichten Einkaufsmanagerindices für Deutschland und die EWU bestätigten die zuletzt gespaltene konjunkturelle Entwicklung, berichten die Analysten von Postbank Research.Im kontraktiven Terrain hätten sich auch weiterhin die Indices für das Verarbeitende Gewerbe bewegt. Der diesbezügliche EWU-PMI sei zwar geringfügig von 47,5 auf 47,8 Punkte angestiegen, signalisiere damit aber immer noch einen leichten Abwärtstrend in der EWU-Industrie. Auch wenn diese ihre Produktion zu Jahresbeginn habe steigern können, könne sie sich offensichtlich noch nicht auf der sicheren Seite wähnen. Düster sehe es immer noch für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland aus. Der entsprechende PMI sei zwar von 44,1 auf 44,5 Punkte geklettert, weise damit aber nach wie vor klar auf einen anhaltenden Schrumpfungsprozess hin. Dagegen sei der deutsche Serviceindex entgegen den Erwartungen um 0,2 auf 55,6 Punkte gestiegen, während der EWU-Serviceindex um 0,8 auf 52,5 Punkte nachgegeben habe. Erstgenannter weise auf ein solides Wachstum im Dienstleistungsbereich hin, der Letztgenannte auf ein mäßiges Wachstum.