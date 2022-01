Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Einhell Germany AG:



Die Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller und Vertreiber von handbetriebenen, benzinbetriebenen und elektronischen Werkzeugen, Elektrowerkzeugzubehör, Metall- und Kunststoffprodukten für den Heimwerker-, Garten- und Freizeitbereich sowie Klima- und Heizungsprodukten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Werkzeuge und Garten und Freizeit. Das Segment Werkzeuge umfasst die Bereiche elektronische Handwerkzeuge, stationäre Werkzeuge und Zubehör. Das Segment Garten und Freizeit umfasst die Bereiche Garten- und Wassertechnik sowie Kälte- und Wärmetechnik. (13.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Einhell Germany-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Werkzeuge ohne Kabel würden in Heim und Garten boomen. Einhell habe die Zeichen der Zeit frühzeitig erkannt und nehme mit seiner Power-X-Change-Produktreihe bei vielen Akkuwerkzeugen eine markführende Rolle ein. Die Nachfrage sei entsprechend groß - nach den Produkten und nach der Aktie. Folge: Starke Zahlen und die Aussicht auf ein Allzeithoch.2020 habe Einhell auch dank Corona das beste Ergebnis Firmengeschichte erzielt. Im Jahr 2021 hätten höhere Preise für Fracht und Rohstoffe sowie die Sicherstellung der Lieferketten auch dem Anbieter von Motorwerkzeugen und Gartengeräte Einhell zu schaffen gemacht. Dennoch stehe am Ende des Jahres wieder ein Rekordumsatz zu Buche.Was mache die Gesellschaft so stark? Das Kernelement des Einhell-Konzepts sei eine Masterbatterie, die mittlerweile in über 200 Werkzeugen und Gartengeräten eingesetzt werden könne. Neben deutlich mehr Freiheit bei der Arbeit sorge dieses System am Ende für eine deutlich höhere Kundenbindung. Die Margen bei den Akkus seien dabei deutlich niedriger als bei den Geräten, bei denen eine ähnliche Marge wie mit kabelgebundenen Werkzeugen erzielt werden könne. Deren Umsatzanteil solle daher weiter ausgebaut werden. In den Hobbywerkstätten und Gartenhütten würden noch genug kabelgebundene Geräte auf ihren Austausch warten.Das Ergebnis vor Steuern liege noch nicht vor. Dafür aber eine erste Prognose für das laufende Jahr: Einhell stelle sich optimistisch den gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen und plane mit einem weiteren Umsatzanstieg von fünf bis zehn Prozent. Damit dürfte 2022 die Milliarden-Marke geknackt werden - deutlich früher als von Analysten bisher erwartet. Die Rendite vor Steuern solle in etwa 8,5 Prozent betragen. Das KGV liege damit bei 15. Stark!Das Fazit habe Bestand: Die Wachstumsstory bei Einhell sei intakt, der Aufwärtstrend ebenfalls. Die Aktie dürfte daher schon bald ein neues Rekordhoch markieren.Anleger können die Gewinne laufen lassen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Einhell Germany-Aktie. "Der Aktionär" erhöhe sein Kursziel leicht auf 250 Euro. Der Stopp werde auf 175 Euro nachgezogen. (Analyse vom 13.01.2022)