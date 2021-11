Börsenplätze Einhell Germany-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Einhell Germany-Vorzugsaktie:

217,00 EUR +5,34% (18.11.2021, 11:51)



Xetra-Aktienkurs Einhell Germany-Vorzugsaktie:

216,00 EUR +5,37% (18.11.2021, 11:35)



ISIN Einhell Germany-Vorzugsaktie:

DE0005654933



WKN Einhell Germany-Vorzugsaktie:

565493



Ticker-Symbol Einhell Germany-Vorzugsaktie:

EIN3



Kurzprofil Einhell Germany AG:



Die Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) mit Sitz in Landau an der Isar (Deutschland) entwickelt und vertreibt Lösungen für Heimwerker und Handwerker, fürs Haus, für Garten und Freizeit. Die Einhell Germany AG begleitet mit einem hohen Internationalisierungsgrad die globale Ausrichtung seiner Kunden. Tochterunternehmen und assoziierte Partner in aller Welt stellen die Nähe zu den weltweit agierenden Kunden der Einhell AG sicher. Die Einhell Germany AG beschäftigt weltweit ca. 1.500 Mitarbeiter. Der Konzernumsatz beträgt ca.550 Millionen Euro. (18.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Einhell Germany-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) unter die Lupe.Werkzeuge ohne Kabel würden in Heim und Garten boomen. Einhell Germany habe die Zeichen der Zeit frühzeitig erkannt und nehme mit seiner Power-X-Change-Produktreihe bei vielen Akkuwerkzeugen eine markführende Rolle ein. Die Nachfrage sei groß - nach den Produkten und der Aktie. Seit Jahresanfang habe sich der Kurs mehr als verdoppelt.Was mache die Gesellschaft so stark? Das Kernelement des Einhell Germany-Konzepts sei eine Masterbatterie, die mittlerweile in über 200 Werkzeugen und Gartengeräten eingesetzt werden könne. Neben deutlich mehr Freiheit bei der Arbeit sorge dieses System am Ende für eine deutlich höhere Kundenbindung. Die Margen bei den Akkus seien dabei deutlich niedriger als bei den Geräten, bei denen eine ähnliche Marge wie mit kabelgebundenen Werkzeugen erzielt werden könne. Deren Umsatzanteil solle daher weiter ausgebaut werden. In den Hobbywerkstätten und Gartenhütten würden noch genug kabelgebundene Geräte auf ihren Austausch warten.2020 sei auch dank Corona das beste Ergebnis Firmengeschichte erzielt worden. Derzeit würden höhere Preise für Fracht und Rohstoffe sowie die Sicherstellung der Lieferketten auch Einhell vor besondere Herausforderungen stellen. Der Ausbau des Logistikzentrums solle die Lieferfähigkeit stabilisieren. Die Jahresprognosen seien zuletzt erneut erhöht worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link