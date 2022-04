Tradegate-Aktienkurs Einhell Germany-Vorzugsaktie:

196,20 EUR 0,00% (13.04.2022, 15:23)



XETRA-Aktienkurs Einhell Germany-Vorzugsaktie:

195,60 EUR -0,91% (13.04.2022, 15:44)



ISIN Einhell Germany-Vorzugsaktie:

DE0005654933



WKN Einhell Germany-Vorzugsaktie:

565493



Ticker-Symbol Einhell Germany-Vorzugsaktie:

EIN3



Kurzprofil Einhell Germany AG:



Die Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller und Vertreiber von handbetriebenen, benzinbetriebenen und elektronischen Werkzeugen, Elektrowerkzeugzubehör, Metall- und Kunststoffprodukten für den Heimwerker-, Garten- und Freizeitbereich sowie Klima- und Heizungsprodukten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Werkzeuge und Garten und Freizeit. Das Segment Werkzeuge umfasst die Bereiche elektronische Handwerkzeuge, stationäre Werkzeuge und Zubehör. Das Segment Garten und Freizeit umfasst die Bereiche Garten- und Wassertechnik sowie Kälte- und Wärmetechnik. (13.04.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Einhell Germany-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Vorzugsaktie der Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) unter die Lupe.Der Landauer Werkzeughersteller habe in der vergangenen Woche die Prognose für 2022 angehoben. Mit einem KGV von 11/12 sei die Einhell Germany-Vorzugsaktie auch nach dem deutlichen Kursanstieg in den letzten Monaten weiter günstig bewertet. Kurzfristig habe es in einem sehr schwierigen Gesamtmarkt ein erhöhte Volatilität gegeben, doch nun habe die Aktie erneut den Weg nach oben eingeschlagen. Mit der Einhell Germany-Vorzugsaktie könnten Anleger die Frühlingsgefühle in ihren Depots etwas beflügeln, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.04.2022)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Einhell Germany-Vorzugsaktie: