Kurzprofil Einhell Germany AG:



Die Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller und Vertreiber von handbetriebenen, benzinbetriebenen und elektronischen Werkzeugen, Elektrowerkzeugzubehör, Metall- und Kunststoffprodukten für den Heimwerker-, Garten- und Freizeitbereich sowie Klima- und Heizungsprodukten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Werkzeuge und Garten und Freizeit. Das Segment Werkzeuge umfasst die Bereiche elektronische Handwerkzeuge, stationäre Werkzeuge und Zubehör. Das Segment Garten und Freizeit umfasst die Bereiche Garten- und Wassertechnik sowie Kälte- und Wärmetechnik. (21.04.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Einhell Germany: Aufwärtstrend sollte anhalten - AktienanalyseErneut erwiesen sich die Insiderkäufe von Einhell (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3)-CEO Andreas Kroiss als guter Indikator, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Werkzeug-Spezialist habe den Umsatz im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022 von 229,6 Mio. auf circa 290 Mio. Euro steigern können. Aufgrund dieser positiven Entwicklung und der sehr guten Auftragslage gehe der Konzern davon aus, 2022 einen organischen Umsatzzuwachs von circa zehn Prozent statt fünf bis zehn Prozent zu erreichen. Zusätzlich sollten durch die neu akquirierte Gesellschaft Outillages King Canada weitere circa 30 Mio. Euro hereinkommen. Damit würde Einhell erstmals die Umsatzmilliarde knacken.Gleichzeitig werde die Rendite-Prognose von circa 8,5 auf 8,5 bis 9,0 Prozent angehoben - obwohl die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Geschäftsentwicklung in den beiden Ländern noch nicht abschließend bewertet werden könnten. Doch sei der Umsatzanteil der beiden Landesgesellschaften mit circa 1,2 Prozent gering."Ebenso bleibt die Situation am Beschaffungsmarkt nach wie vor angespannt", so Einhell. "Aufgrund der rigiden Corona-Eindämmungsmaßnahmen in China kann es immer wieder zur Stilllegung von Häfen bzw. einzelnen Hafen-Terminals in Asien kommen." Auch die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Komponenten bzw. deren Preisentwicklung könne grundsätzlich Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung haben. "Der Konzern hat mit entsprechender Erhöhung der Lagerbestände vorgesorgt." Insofern verwundere es nicht, dass der Aktienkurs wieder Fahrt aufgenommen habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link