Jenseits dieser Tops und Flops ergebe sich für Mertens jedoch kein eindeutiges Bild. "Demokraten und Republikaner sind gemischt platziert. Von den insgesamt 13 Präsidenten liegt Donald Trump aktuell auf Platz 7." Für ihn zeige das gemischte Bild vor allem eines: "Auch wenn das Klischee mit den börsenfeindlichen Demokraten und marktfreundlichen Republikanern vor jeder US-Wahl gerne herangezogen wird - es stimmt einfach nicht. Für die Entwicklung der Aktienmärkte spielen Konjunkturzyklen eine größere Rolle als das Parteibuch des amtierenden Präsidenten." Versuche, die Wall Street vor allem politisch zu interpretieren, halte er daher nicht für seriös.



Was bedeute dies für die Depots der Anleger?



"In der aktuellen Konstellation muss der Sieger aus dem Duell Trump - Biden mit der Corona-Krise umgehen, einen begonnenen Handelskrieg bewältigen und den gesellschaftlichen Unruhen in den USA zumindest einen konstruktiven Impuls verleihen. Keine kleine Agenda - egal für wen", gebe Mertens zu bedenken.



Am Wahltag selbst werde es an den Börsen traditionell spannend - und volatil. Hiervon sollten sich die Anleger nicht beunruhigen lassen und den langfristigen Gedanken der Kapitalanlage nicht aus den Augen verlieren.



Zitate Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select der Fürst Fugger Privatbank



- "Durch die aufgeheizte Stimmung in den USA achtet die Weltöffentlichkeit noch stärker auf die US-Wahl, als sonst."

- "Gemessen an der Performance des Aktienmarktes waren die beiden erfolgreichsten Präsidenten bisher Demokraten: Clinton vor Obama."

- "Auch wenn das Klischee mit den börsenfeindlichen Demokraten und marktfreundlichen Republikanern vor jeder US-Wahl gerne herangezogen wird - es stimmt einfach nicht."

- "Für die Entwicklung der Aktienmärkte spielen Konjunkturzyklen eine größere Rolle als das Parteibuch des amtierenden Präsidenten."

- "In der aktuellen Konstellation muss der Sieger aus dem Duell Trump - Biden mit der Corona-Krise umgehen, einen begonnenen Handelskrieg bewältigen und den gesellschaftlichen Unruhen in den USA zumindest einen konstruktiven Impuls verleihen. Keine kleine Agenda - egal für wen." (07.10.2020/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Eines ist schon jetzt gewiss: Noch nie hat eine Präsidentschaftswahl in den USA so stark polarisiert, wie diese: Trump gegen Biden, Republikaner gegen Demokraten, das liberale gegen das erzkonservative Amerika, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Für Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select der Fürst Fugger Privatbank ziehe sich die Spaltung quer durch die USA und sogar darüber hinaus. "Durch die aufgeheizte Stimmung in den USA achtet die Weltöffentlichkeit noch stärker auf die US-Wahl, als sonst." Doch was bedeute eigentlich der Wahlausgang für die Finanzmärkte? Stimme das Klischee wirklich, dass die liberalen Demokraten eher schlechter für Börse und Wirtschaft seien als die konservativen Republikaner? Christoph Mertens und seine Kollegen hätten dafür den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und die jeweiligen Präsidenten seit dem Ende des zweiten Weltkriegs verglichen - mit überraschenden Ergebnissen."Gemessen an der Performance des Aktienmarktes waren die beiden erfolgreichsten Präsidenten bisher Demokraten: Clinton vor Obama", so Mertens. "Clinton konnte die Dotcom-Euphorie bis zum Platzen der Blase noch mitnehmen (+210%) und Obama profitierte von der kontinuierlichen Erholung nach der Finanzkrise (+182%)."