Heute konzentriere sich die Luft- und Raumfahrtindustrie auf Triebwerkstechnologien und nachhaltige Kraftstoffe, um die Emissionen zu senken. Das ermögliche den Kunden die Auswirkungen auf das Klima insgesamt zu reduzieren. Safran, ein weltweit tätiger Hersteller von Flugzeugtriebwerken, schätze, dass er sich aktiv an der Erreichung von fast 90% der gesamten CO2-Reduktionsziele beteiligen werde, um bis zum Jahr 2050 eine CO2-Neutralität in der kommerziellen Luftfahrt zu erreichen. Dabei würden 50% der Reduktionen durch die Einführung nachhaltiger Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuels, SAF), 35-40% durch Triebwerke und Flugzeuge der nächsten Generation, 5-10% durch betriebliche Effizienzsteigerungen und 5-10% durch Kompensationen und negative Emissionen erreicht.



Kurzfristig werde der Austausch der heutigen Flotte durch innovative Aerodynamik, Werkstofftechnologie und moderne Flugzeuge mit neuen Triebwerksoptionen (neo) die größten unmittelbaren Kohlenstoffeinsparungen bringen. Diese Technologie sei bereits heute von den Herstellern erhältlich und werde dazu beitragen, den Emissionsanstieg auszugleichen. Ein neuer A320neo beispielsweise spare 20% Treibstoff pro Sitz und CO2 im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation, was zu einer jährlichen Verringerung der CO2-Emissionen um rund 900 Tonnen pro Flugzeug führe. Diese bestehenden Technologien allein würden jedoch nicht ausreichen, um einen Rückgang der Emissionen in der Branche zu bewirken - vor allem, wenn das Luftverkehrswachstum positiv bleibe.



SAF würden aus nachhaltigen Rohstoffen wie gebrauchten Speiseölen, tierischen Fetten und Ernterückständen hergestellt und könnten als Kerosinersatz verwendet werden. Sie würden als "Drop-in"-Kraftstoffe bezeichnet, da sie bedenkenlos mit vorhandenen fossilen Kraftstoffen gemischt werden könnten. SAF würden als netto-null und nicht als kohlenstofffrei gelten, da bei ihrer Herstellung immer noch Kohlenstoff emittiert werde. Sie würden aber dennoch eine erhebliche Kohlenstoffreduzierung (bis zu 90%) während des gesamten Lebenszyklus bieten. Laut Gesetz dürften Fluggesellschaften derzeit nur 50% SAF beimischen, bis die Sicherheit endgültig nachgewiesen sei. Triebwerkshersteller wie Safran, Rolls-Royce und MTU würden jedoch bereits zertifizierte SAF-Mischungen in bestehenden Triebwerken in Europa verwenden und Technologien entwickeln, die eine 100%ige SAF-Zertifizierung ermöglichen würden.



Die größte Herausforderung bei SAF sei die Produktionskapazität - derzeit werde weniger als 1% des jährlichen Flugtreibstoffs durch SAF gedeckt. Die Größenordnung werde durch verfügbare Rohstoffe, die Kosten (derzeit drei- bis achtmal höher als Kerosin) und die erforderliche komplexe und teure Produktionsinfrastruktur begrenzt. Derzeit sei das finnische Unternehmen Neste mit einem Anteil von rund 40% an der weltweiten Produktionskapazität für erneuerbare Dieselkraftstoffe führend auf dem Markt für erneuerbare Kraftstoffe.



Darüber hinaus werde Shell in einer neuen Anlage in Rotterdam, die 2024 in Betrieb gehen solle, mehr als 800.000 Tonnen erneuerbare Kraftstoffe pro Jahr produzieren. Die Fähigkeit der Hersteller, mit der Nachfrage auf kosteneffiziente Weise Schritt zu halten, werde ein entscheidender Faktor für die CO2-Entwicklung der Branche sein, zumal weithin bekannt sei, dass die kapitalintensiven SAF nur ein Übergangskraftstoff seien. Die Europäische Kommission habe versucht, die Einführung von SAF mit dem Programm "Fit For 55" zu fördern und schlage vor, dass die Fluggesellschaften bis 2025 2%, bis 2030 5% und bis 2050 63% SAF einsetzen sollten.



Längerfristig würden die Flugzeughersteller Technologien wie Wasserstoff- und Elektroantriebe sowie Mischbauweisen entwickeln, um eine Netto-Null-Branche zu erreichen. Diese Technologie stehe jedoch noch vor beträchtlichen Hürden, da Wasserstoff mehr Energie pro Masse als Kerosin liefere, aber weniger Energie pro Volumen. Das bedeute, dass die Flugzeuge völlig neu konzipiert werden müssten, um riesige Kraftstofftanks einzubauen. Ganz zu schweigen von einer völlig neuen Betankungsinfrastruktur an den Flughäfen.



Vollelektrische Autos seien zwar weithin als zukunftsweisend anerkannt, aber bei Flugzeugen lasse sich die erforderliche Schubkraft nur schwer erreichen, ohne dass die Batterie so schwer sei, dass das Flugzeug nicht vom Boden abheben könne. Airbus wolle bis 2035 das erste emissionsfreie Verkehrsflugzeug der Welt entwickeln. Die Experten würden jedoch davon ausgehen, dass dies auf breiter Basis erst viel später im Jahrzehnt für große Passagierflugzeuge eingeführt werde.



Wenn das Luftverkehrsaufkommen stabil bleibe, würden Fluggesellschaften dem sorgfältigen Stockpicker wahrscheinlich ausgewählte Chancen bieten. Flugzeughersteller und ihre Lieferketten würden bei der Umstellung auf Netto-Null-Energie entscheidend sein, wobei diejenigen, die bei den neuen Technologien führend seien, wahrscheinlich den größten Wert für die Aktionäre schaffen würden. Allerdings könne sich der Marktkonsens zu diesem Thema regelmäßig ändern, da die Entwicklungszeiten oft länger seien als zunächst prognostiziert. Das unterstreiche einmal mehr die Notwendigkeit einer ständigen fundamentalen Neubewertung. Die vielleicht wichtigste Schlussfolgerung sei, dass die Dekarbonisierung, wie bei so vielen anderen Branchen, mit einer erheblichen Inflation für die Verbraucher einhergehen werde, was das Argument stütze, dass der nächste Zyklus inflationärer sein werde als der letzte. (25.02.2022/ac/a/m)





LeidenLondon (www.aktiencheck.de) - Die Luftfahrtindustrie wird in der Netto-Null-Emissionsdebatte immer mehr in den Vordergrund gerückt. Nicht unbedingt wegen ihres Gesamtausstoßes an Treibhausgasen - der zwar über dem Durchschnitt liegt, aber nicht der höchste ist - sondern wegen ihres Ermessenscharakters, so John Bennett, Director of European Equities und Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.Die Gesellschaft brauche Zement für den Bau von Schulen, Stahl für neue Krankenhäuser, Papier als Ersatz für Plastik bei Lebensmittelverpackungen und Chemikalien für unzählige industrielle Prozesse. Aber seien Flüge wirklich so wichtig?Generell würden die Experten davon ausgehen, dass das Wachstum des Luftverkehrs robust bleiben werde - Familienbesuche, das Bereisen der Welt und ein persönliches Gespräch seien kaum zu ersetzen oder zu entbehren. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen habe bei der Ankündigung des ehrgeizigen neuen Klimaziels des Landes erklärt, Inlandsflüge bis 2030 ohne fossile Brennstoffe durchzuführen: "Reisen ist Leben und deshalb fliegen wir".Wahrscheinlich werde es so sein, dass es einen wachsenden Anteil umweltbewusster Verbraucher, die nach dem besten Kompromiss suchen würden, sowie eine steigende Zahl staatlicher Förderungsmaßnahmen für die Einführung grüner Technologien geben werde. Bestehende Initiativen in Europa seien beispielsweise: Das Emissionshandelssystem der EU - das einen finanziellen Anreiz zur Emissionssenkung schaffe, indem es Unternehmen den Handel mit Emissionszertifikaten ermögliche, um ihre Kohlenstoffauflagen zu erfüllen, das System zur Kompensation und zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen in der internationalen Luftfahrt (CORSIA) sowie ein Vorstoß zur Abschaffung der Steuerbefreiung für Kerosin.Vor der Corona-Pandemie habe die Luftfahrtindustrie zu etwa 2% der weltweiten CO2-Emissionen beigetragen. Sollte der Anstieg so stark bleiben wie bisher, würden sich die Kohlenstoffemissionen des Luftverkehrs bis 2050 verdreifachen.Die International Air Transport Association (IATA) habe eine Resolution zur Erreichung von Netto-Null-Kohlenstoffemissionen bis 2050 unterzeichnet. Ein Plan, der vorsehe bis 2050 insgesamt 21,2 Gigatonnen Kohlenstoff einzusparen. Für Fluggesellschaften (die Eigentümer/Leasinggeber von Flugzeugen seien) bestehe der effektivste Weg zur Reduzierung der Gesamtemissionen darin, in effizientere Flugzeugtechnologie zu investieren. Diese Technologien würden von den Zulieferern der Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt. Die Lieferkette setze sich zusammen aus den Flugzeugherstellern (z. B. Airbus Boeing ) sowie einem riesigen weltweiten Zuliefernetzwerk (wie Safran Rolls-Royce , GKN und Meggitt in Europa). Die Entwicklung von Produkten, die im Vergleich zu den Wettbewerbern eine bessere Umweltbilanz aufweisen würden, werde für die Zulieferer zu einem bedeutenden Marktvorteil, der sich letztlich auch auf die Geschäftsergebnisse auswirken werde.