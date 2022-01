Paris (www.aktiencheck.de) - Die japanische Börse gilt bei vielen ausländischen Investoren mit Blick auf die einzelnen Handelssegmente als unübersichtlich, so Holger Bosse in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" der BNP Paribas.Ein Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des als Leitindex der Börse Tokio geführten TOPIX (ISIN: JP9010100007 WKN: A1RRCU) - darin seien alle Aktien der ersten Sektion enthalten - zeige die Misere, in der sich Japans Börsenmanager sehen. Das KGV liege mit aktuell 13,8 rund 12 Prozent niedriger als das seines europäischen Pendants, des STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820). Unterm Strich heiße das, dass Investoren europäischen Aktien eine höhere Risikoprämie zugestehen würden. Die Reform ziele darauf ab, die Bewertung von Japans Unternehmen an das Niveau europäischer oder amerikanischer Werte heranzuführen. Als übergeordnete Maßnahme sollten dazu zunächst die bislang fünf Handelssegmente zu drei zusammengelegt werden, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Aus Investorensicht dürften jedoch die Änderungen bezüglich der ersten Sektion wichtiger sein. Diese solle in eine Prime Section umgewandelt und die Bedingungen für eine dortige Notierung verschärft werden. Vor allem zwei Anforderungen würden aufhorchen lassen: Zum einen müssten die Unternehmen mindestens ein Drittel ihrer Verwaltungsratspositionen mit externen Direktoren besetzen. Dadurch sollten Seilschaften, die den Unternehmen schaden würden, aufgebrochen werden. Zum anderen müssten die Unternehmen einen Streubesitz von mindestens 35 Prozent aufweisen. Diese Maßnahme ziele auf ein deutliches Zurückfahren der in Japan beliebten, aber von Investoren verpönten Überkreuzbeteiligungen ab. Japans Börsenmanager würden erwarten, dass durch diese Änderungen höhere Unternehmensbewertungen erzielt werden könnten.Im Ergebnis dürfte der TOPIX nach der Reform ein paar Hundert Titel weniger, aber vor allem solche beinhalten, die mehr Wettbewerb in der Unternehmensführung vorweisen könnten. Für Anleger, die Derivate auf den TOPIX halten würden, bestehe erst mal kein Handlungsbedarf. Wie üblich würden die Anpassungen im Index kursneutral erfolgen. Ob die Maßnahmen helfen würden, eine höhere Bewertung für japanische Blue Chips zu erzielen, werde sich allerdings erst noch zeigen müssen. (14.01.2022/ac/a/m)