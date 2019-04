flatex ist eine Marke der FinTech Group Bank AG, die eine 100-%-Tochter der FinTech Group AG ist. Der He¬rausgeber hält unmittelbar über eine Beteiligung Anteile an der FinTech Group AG. Die FinTech Group Bank AG erhält für ihre Leistungen Gebühren von Morgan Stanley & Co. International plc.



Kurzprofil Editas Medicine Inc.:



Editas Medicine (ISIN: US28106W1036, WKN: A2AC4K, Ticker-Symbol: 8EM, NASDAQ-Ticker: EDIT) ist ein führendes Genom-Editing-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten für Menschen mit schweren, genetisch definierten Krankheiten konzentriert. (03.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Editas Medicine-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Editas Medicine (ISIN: US28106W1036, WKN: A2AC4K, Ticker-Symbol: 8EM, NASDAQ-Ticker: EDIT) unter die Lupe.In den letzten Monaten sei es um den Megatrend Gen-Schere ruhiger geworden. Doch mit dem Teilerfolg von Sangamo mit dem Ansatz der Zinkfingernukleasen (ZFN) würden auch die CRISPR-Player Editas Medicine, Intellia Therapeutics und CRISPR Therapeutics frischen Rückenwind erhalten. Zudem trumpfe Editas mit einer neuen Partnerschaft auf.Editas Medicine arbeite fortan mit BlueRock Therapeutics zusammen. Diese ermögliche BlueRock, künstliche Zellmedikamente in den Therapiebereichen der Neurologie, Kardiologie und Immunologie zu entdecken und entwickeln. Auf der anderen Seite bekomme Editas Medicine die Möglichkeit, Zellmedikamente in der gesamten Onkologie zu entdecken und zu entwickeln (einschließlich solider Tumore und Blutkrebs).Mit diesem Technologie-Transfer würden sich die Konzerne gegenseitig einen Boost geben wollen. Editas Medicine sei einer der führenden Biotech-Gesellschaften, die am Einsatz der Gen-Schere CRISPR forschen würden.CRISPR könnte die gesamte Medikamentenforschung auf den Kopf stellen. Denn die Technologie sei einfach zu handhaben und beliebig bei DNA-Abschnitten beziehungsweise Genen anzuwenden. Allerdings stecke die klinische Entwicklung noch in den Kinderschuhen, zwischenzeitlich habe die Editas Medicine ein ambitioniertes Bewertungsniveau erreicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenskonflikte: