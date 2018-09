Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Das eher im Schatten der Großen stehende Edelmetall Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) macht es derzeit vor, wie ein technischer blitzsauberer Aufwärtsimpuls aussehen muss, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nachdem das Edelmetall mehrere Tage im Bereich zweier Abwärtstrendvarianten korrigiere, habe es sich in dieser Woche nach oben gelöst und sei über die technische Hürde bei 990,40 USD angestiegen.



Damit sei die Trendwende nochmals untermauert worden. Kurzfristig lasse sich weitere Aufwärtspotenzial in die Widerstandszone zwischen 1.057 und 1.066 USD ableiten, wo markante Hochpunkte aus der ersten Jahreshälfte notieren würden. Eine Konsolidierung in diesem Bereich sollte man einplanen. Steige Palladium in der Folge weiter an, wäre über 1.066 USD das Jahreshoch bei 1.138 USD das Ziel. Um einen größeren Momentumverlust zu vermeiden, sollten die Käufer die jetzt neue Unterstützung bei 990,40 USD verteidigen. Formal wäre der Aufwärtsimpuls dagegen erst unter 972,50 USD unterbrochen. (20.09.2018/ac/a/m)