Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bewegte sich in den vergangenen Monaten stark nach oben, nachdem bei 1.266 USD im Mai ein Boden gefunden wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Bereich der 1.555 USD habe sich dann zunächst als wichtige Hürde dargestellt, sodass darunter ein kleines Doppeltop ausgebildet worden sei. Diese habe sich durchgesetzt, was Gold aus dem mittelfristigen Abwärtstrend geführt habe. Der anschließende Bruch einer bei 1.480 USD liegenden Unterstützung habe jedoch keine weiteren Verkäufe nach sich gezogen.



Damit stelle sich die Konsolidierung der Vorwochen zunächst als bullische Flaggenformation dar, welche einen weiteren Anstieg einleiten könnte. Gelinge der Ausbruch daraus nach oben, über die 1.517 USD, wäre ein neues Kaufsignal möglich. Dies könnte Kursgewinne bis 1.555 USD und später 1.600 USD nach sich ziehen. Noch sei der Abwärtstrend der Vorwochen aber intakt, was Abgaben bis 1.439 USD einleiten könnte. (14.10.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



