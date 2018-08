Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) fiel Mitte Juli auf ein neues Jahrestief bei 859 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser Abverkauf sei sehr dynamisch gewesen. Anschließend hätten die Bullen den Preis jedoch wieder ein Stück weit nach oben ziehen können. Sie seien allerdings an der bekannten Hürde bei 939 USD gescheitert. In dieser Woche finde nun ein Kampf um die 900 USD-Marke statt.



Der letzte Anstieg von 859 USD bis 941 USD sei sehr dynamisch gewesen. Diese Aufwärtsbewegung sei in den letzten Tagen um 50 Prozent korrigiert worden. Verweile Palladium in den nächsten Tagen weiter über der 900 USD-Marke, dann dürfte zeitnah eine zweite Erholungsbewegung einsetzen. Das Idealziel dieser Pullback-Bewegung läge bei 960 USD. Auf diesem Kursniveau würde der Preis auf einen Clusterwiderstand treffen. Ein Tagesschlusskurs unter 872 USD könnte dagegen zu einem Einbruch bis 830 USD führen. (07.08.2018/ac/a/m)