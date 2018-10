Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) rutschte in den vergangenen Monaten stark zurück, nachdem die bei 16,20 USD liegende Unterstützung nicht gehalten werden konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien bis 13,95 USD gefallen, um darüber in den vergangenen Wochen eine Stabilisierung einzuleiten. Es sei in diesem Zuge die Ausbildung eines kleinen symmetrischen Dreiecks gelungen.



Der Kursverlauf könne sich innerhalb des Dreiecks nach einigen Tagen seitwärts bewegen, eine Richtungsentscheidung sollte aber mit einem Ausbruch bald folgen. Gehe es über die 14,90 USD hinaus, wäre die Chance gegeben, sich in Richtung 15,20 USD und später 15,63 USD zu bewegen. Bei einem trendbestätigenden Ausbruch unter 14,30 USD drohe hingegen ein schneller Rücklauf bis 13,95 USD. Darunter könnte die Abwärtsbewegung kurzfristig bis 13,50 USD anhalten. (23.10.2018/ac/a/m)